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歸因於心理暗示：告別壞運、開啟新狀態

▲命理專家認為「喝飲料開運」主要分為都市傳說的心理暗示，與五行命理的喝茶開運法兩種視角。（圖／Shutterstock）

適量糖分、咀嚼效果 幫助情緒放鬆帶來好運氣

也可請同事喝手搖飲 維繫人際關係「人脈開運」

簡單以紅棗、枸杞泡熱水 幫助補氣改氣色

▲命理專家建議喝紅棗枸杞茶、紅豆水等，幫助身體補氣或是祛濕，身體舒服了自然有好運氣。（圖／擷取自pexels）

紅茶拿鐵加珍珠 熱量不低不該常喝

近日民眾們瘋喝手搖飲幫助轉運，包含50嵐的中杯波霸紅茶拿鐵，並指定「溫的三分糖」，還有清心福全的無糖綠茶加紅茶，並有迷客夏的大正紅茶拿鐵加珍珠，都被網友直指有不同運勢增長效果。兩位命理專家剖析，都指出應與心理因素有較大關係，命理專家楊登嵙認為喝飲料後有「告別壞運、開啟新狀態」的心態轉換，而楊登嵙也套用五行，分出五類針對想要增加不同運勢而喝不同飲料之轉運妙招。另一位命理專家曼樺老師則認為，簡單以枸杞加上紅棗泡入開水中，就是個補氣的調飲，「補了氣人就舒服，自然運就好！」針對近日民眾瘋狂買手搖飲期望能轉運之事件，命理專家楊登嵙提到，「喝飲料開運」在日常生活與社群文化中，主要分為都市傳說的心理暗示與五行命理的喝茶開運法兩種視角；當處於低潮時，透過一個特定的動作，例如出門買一杯指定甜度、溫度的飲料，能創造出「告別過去壞運、開啟新狀態」的心態切換。而每天早上喝一杯自己喜歡的飲料，建立「今天會順利」的心理暗示，確實能提升心情與自信，間接影響表現。而坊間也以諧音寓意好運，像是金桔茶代表「大吉大利」，柳橙汁是「心想事成」，桂圓茶有「富貴圓滿」之意，蘋果飲象徵「平安順利」。習俗中，訂婚、過年、開工常喝甜的（如桂圓茶、甜茶），象徵「吃甜甜，好過年」「甜甜蜜蜜」。考試、面試、抽獎前喝「包種茶」諧音「包中」。命理專家楊登嵙也提到，適量的糖分或咀嚼珍珠粉圓、蒟蒻、椰果、芋圓 、地瓜圓、粉條、粉粿、西米露、布丁、奶酪、寒天、茶凍、仙草凍、咖啡凍、杏仁凍等，能促使大腦釋放多巴胺與血清素，讓情緒放鬆、壓力下降、心情變好、自信提升後，面對問題的決策往往更順利，自然容易帶來好運氣。每天選一杯你喜歡的飲料，慢慢喝、好好享受，心情好，運氣自然比較容易靠近，偶爾喝一杯想喝的飲料作為犒賞與放鬆的生活小儀式非常棒；但健康維持同樣重要，在享受微甜療癒的同時，也要注意糖分與熱量攝取，才能好運與健康兼得。請同事喝飲料、和朋友一起喝手搖杯，維繫人際關係，也是一種「人脈開運」。楊登嵙更是以五行來套用，依照顏色、味道、運勢與類別來分類，民眾可針對想增加的運勢別，拿來作為挑選參考：顏色：綠味道：酸味運勢：事業運／人際關係飲品類別：綠茶、檸檬綠茶、青檸氣泡水。顏色：紅味道：苦甜運勢：桃花運／活力名聲飲品類別：紅茶、洛神花茶、蔓越莓汁、野莓氣泡飲。顏色：黃味道：甘甜運勢：財運／穩定貴人飲品類別：奶茶、冬瓜茶、蕎麥茶、黑糖珍珠鮮奶。顏色：白味道：辛香運勢：思緒清晰／決策力飲品類別：鮮奶、椰奶、薑汁汽水、薄荷茶。顏色：黑味道：鹹運勢：財源流動／智慧溝通飲品類別：黑咖啡、仙草凍飲、海鹽奶蓋茶。另外，命理與風水專家曼樺老師就引用中醫來輔助說明，建議民眾自己也可簡單DIY泡茶飲，最簡單的就是將枸杞、紅棗加入煮過的開水中，中醫角度來說能補氣，她認為補了氣、氣色就好，自然運勢就好。她也覺得可以喝紅豆水、薏仁湯等幫助身體祛濕，同樣能幫助身體舒緩，運勢正向提高。曼樺老師也披露，自己偶爾也會適量喝一下黑糖珍珠奶茶，甜味讓大腦釋放多巴胺，心情愉快、壓力下降、思緒清楚，就能帶來好運氣。另外，以營養學角度來說，為了轉運也建議不該太常喝手搖飲。營養師 Ricky（本名張家祥）就曾公開數據，一杯700ml（大杯）全糖珍珠奶茶的熱量是710 大卡，而上述提到的紅茶拿鐵加珍珠都是將傳統珍珠奶茶的奶精換成了鮮奶，可以比原本使用奶精減少約100卡熱量。至於糖的熱量，若是全糖約有200卡，3分糖熱量約僅60卡，即減少了170卡。因此若以50嵐的中杯波霸紅茶拿鐵（500ml）來說，約莫還是有315卡，等於需要慢跑約5公里才能消耗掉，長期下來，也會造成身體負擔。