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GTA 6上市掀「翹課潮」！英國學校祭3千元禮品卡留人

▲《GTA 6》今（19）日正式在PS5及Xbox Series X|S推出，212GB的預先下載容量讓玩家早早備戰。（圖／翻攝自Rockstar Games）

13年前GTA 5也曾掀請假潮！這波校長、學生雙贏

全球玩家苦等13年的遊戲大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）今（19）日正式登上PlayStation 5（PS5）及Xbox Series X|S平台，不少玩家早已提前準備，甚至打算請假在家連玩好幾天。對此，不少學校與公司提前防範「GTA假」，例如英國北愛爾蘭一所中學為了避免學生缺課，推出全勤抽獎活動，祭出最高價值70英鎊（約新台幣3031元）的遊戲平台禮品卡，其他學校也祭出Amazon禮品卡、職涯講座及接送措施，這波熱潮讓人想起2013年《GTA 5》上市時的「GTA流感」。根據《BBC》報導，位於英國北愛爾蘭貝爾法斯特的Belfast Boys' Model School發信提醒家長，11月19日遊戲上市日恰好遇上學生的GCSE數學考試，擔心學生為了留在家中玩遊戲而缺席，因此推出出席獎勵。只要學生在周四、周五兩天準時到校，就能參加抽獎，有機會獲得價值70英鎊、約新台幣3031元的PlayStation或Xbox禮品卡，希望大家先完成考試與課業，再把遊戲留到周末享受。校方原本收到學生提議，希望直接把《GTA 6》當成獎品，但遊戲在英國採PEGI 18分級，僅適合18歲以上玩家，因此最後改以遊戲平台禮品卡取代。另一所位於英格蘭Bishop Auckland的St John's Catholic School and Sixth Form College也推出全勤抽獎，只要學生11月19日完整到校，就有機會獲得價值65英鎊的Amazon禮品卡，校方甚至還在宣傳中提醒學生：「先完成今天最後一個任務，就是去上課。」此外，伯明翰的Ninestiles An Academy也祭出不同措施，除了延長模擬考周時程、安排職涯講座吸引學生到校，若發現有人缺席，教職員還會開著學校小巴深入社區接送；本周全勤學生同樣能參加禮品卡抽獎。Belfast Boys' Model School校長瑪麗（Mary Montgomery）表示，發信主要是希望學生重視11月19日的數學考試，準時到校並做好準備，發揮應有水準。她也透露，禮品卡抽獎並非校方單方面提出，而是學生先發想，希望能把遊戲當作獎品，校方考量分級限制後才改成平台點數卡。一名15歲學生受訪時則透露，自己非常期待《GTA 6》，早已完成預先下載，等遊戲解鎖後就準備「會瘋狂遊玩」；另一名17歲學生則認為，校方以獎勵鼓勵出席是很好的方式，有些人會透過遊戲暫時紓解學校、工作及考試帶來的壓力。前校長凱瑟琳（Kathleen O'Hare）也稱讚這項安排是「非常明智」的決定。這些學校之所以會提前祭出措施，就是因為2013年《GTA 5》推出時，曾有大量學生及上班族為了玩遊戲請假，當時媒體還將這種現象戲稱為「GTA flu」（GTA流感）。如今新作睽違13年才登場，當年還在求學的玩家不少已經成年，也有能力購買遊戲主機與遊戲，因此這波上市熱潮高機率會再度帶動請假風潮。