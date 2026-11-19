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▲曾咨耀推出一代紙蝴蝶文宣後，二代「阿純紫斑蝶」即將登場。（圖／曾咨耀提供，2026.11.19）

拒絕傳統文宣塞爆信箱 曾咨耀盼「蝴蝶效應」撼動城市

▲「阿純紫斑蝶」今晚正式開放索取。（圖／曾咨耀提供，2026.11.19）

曾因推出競選原子筆被網友大讚「好寫到瘋掉」、意外獲封「競選文具王」的民進黨台中市北屯區市議員參選人曾咨耀，近來再度發揮創意推出「蝴蝶文宣」，插在信箱上會隨著微風輕輕抖動翅膀，在地方掀起索取熱潮。曾咨耀今日受訪大方分享設計理念，並宣布特別為民進黨台中市長候選人何欣純量身訂製2萬隻「阿純紫斑蝶」，將於今（19）日晚間正式發放。隨著選舉投票日逼近，家戶信箱常被塞滿各式各樣的選舉傳單。近來台中市北屯區不少住戶的信箱上，悄悄出現黃綠相間的立體紙蝴蝶，每當微風吹過，蝴蝶翅膀便會微微振動，別出心裁的設計讓許多民眾愛不釋手，甚至每天都有支持者專程跑到曾咨耀服務處上門索取。一名網友在社群平台分享目擊畫面，表示上班途中看見一對年輕爸媽推著嬰兒車，一隻紙蝴蝶停在小朋友手上，孩子雖然不懂蝴蝶的設計原理，但一家三口開心地玩了起來；一旁發送蝴蝶的年輕人，沒有拿著大聲公高喊拜票口號，也沒有多餘推銷，讓他感動直呼「這個畫面，我覺得很美」。另有網友留言大讚，當部分傳統文宣還在破壞市容時，曾咨耀已經在城市裡「放蝴蝶」，笑稱「你們到底要把這場選舉的格局拉到多高？」還有網友分享把紙蝴蝶裝飾在插花作品裡，看起來更鮮活。談及創意初衷，曾咨耀表示，傳統選舉文宣經常塞滿信箱，不僅容易遭民眾隨手丟棄，更會讓城市看起來雜亂無章。他認為蝴蝶象徵著希望與承載夢想，因此特別設計能夾在信箱外的立體蝴蝶文宣，希望降低民眾接觸政治時的反感，讓城市因為蝴蝶再次變得美好、帶來希望，進而匯聚成正向的「蝴蝶效應」。曾咨耀也自信地笑稱「我的蝴蝶真的很漂亮，一隻蝴蝶的力量很小，可是一群蝴蝶的力量，足以撼動一個城市。」得知民眾對這項創意反應熱烈，曾咨耀進一步將自己的蝴蝶文宣改版升級，特別為市長候選人何欣純量身打造2萬隻「阿純紫斑蝶」，預計於今晚在北屯區崇德北平停車場正式發放。這款紫色蝴蝶延續第一版的簡約美學風格，正面完全看不出選舉字樣，背面翅膀則印有「欣潮、純派」字樣，輕輕打開後才會看見何欣純的「1號」號次與簡潔的競選口號，巧思十足。