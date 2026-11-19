台灣迎接漫威電影《復仇者聯盟：末日崛起》12月16日搶先全美上映，肯德基今（19）日宣布聯名反派大魔王「末日博士（Doctor Doom）」，推出黑綠到出汁的末日全餐11月24日開賣！煙燻綠醬「末日漢堡」、抹茶「末日蛋撻」與綠色魔粉「末日嚼起無骨雞腿霸」開箱實拍；肯德基上校爺爺還變裝漫威英雄推出盲盒公仔，並將台北八德餐廳打造成「末日庇護所」。《NOWNEWS今日新聞》整理新品價格一次掌握。
肯德基《復仇者聯盟：末日崛起》末日漢堡！綠蛋撻、綠炸雞來了
呼應漫威年度鉅作《復仇者聯盟：末日崛起》電影即將上映，肯德基推出聯名「末日全餐」，以末日博士標誌性的「黑綠配色」為靈感，推出一系列視覺與味覺雙重衝擊的限定餐點，11月24日至2027年1月4日開賣。
「末日漢堡」以鬆軟的「黑色麵包」夾入酥脆多汁的咔啦雞腿排、起司、生菜與酸黃瓜，並淋上帶有焦糖酸甜尾韻的「末日可樂醬」及綠色美乃滋製作的「末日煙燻綠醬」。
「末日嚼起無骨雞腿霸」則為爆脆多汁的無骨雞腿霸撒上由蒜香、洋蔥與辛香料調和的神秘綠色「末日魔粉」，鹹香超涮嘴。「末日蛋撻」以黑色撻皮搭配經典蛋奶內餡、上層擠滿濃郁的「綠抹茶慕斯」。「末日起司條」搭配特製末日可樂醬。
肯德基《復仇者聯盟：末日崛起》新品菜單價格
◾️「末日漢堡」單點115元、XL全明星餐233元
◾️「末日嚼起無骨雞腿霸」2塊129元、XL全明星餐247元；加可樂醬／煙燻綠醬259元
◾️「末日嚼起無骨雞腿霸5塊＋雙醬」299元
◾️「末日起司條＋可樂醬」75元
◾️「末日蛋撻」單個49元、6入禮盒257元
◾️「末日派對盒」888元：末日嚼起無骨雞腿霸 x 6＋咔啦脆雞 x 6＋大香酥脆薯＋末日起司條3入 x 2＋原蛋禮盒＋末日可樂風味醬＋末日煙燻風味綠醬＋南洋酸甜醬＋青花椒沾醬＋瓶可。
台北八德店化身「末日庇護所」！內用再抽限量周邊
為滿足漫威宇宙，肯德基還將台北八德餐廳打造成「末日庇護所」，外觀有著詭譎的綠光籠罩，店內佈滿末日博士主題視覺與黑綠色系裝置，等大家來朝聖。
11月24日至11月30日，凡於台北八德餐廳內用或預訂快取「末日漢堡XL全明星餐」，還可獲得一次扭蛋機會，有機會抱走限量周邊小物（數量有限送完為止）。
上校爺爺變裝末日博士！5款漫威盲盒公仔限量開抽
這次聯名最讓人期待的，莫過於肯德基上校爺爺驚喜變裝漫威經典角色！戴上紅色護目鏡的「獨眼龍」、手持戰斧的「雷神索爾」、化身橘色岩石巨人的「石頭人」、帥氣的「金牌手」，以及本次焦點、披上綠色斗篷的「末日博士」，共推出5款限定盲盒公仔。
自11月24日起，凡購買指定末日系列個人餐、分享餐或蛋撻禮盒，即可加價99元購買一款限定盲盒公仔（款式隨機，數量有限售完為止）。
德克士：3款炸雞套餐99元起！最新速食優惠一覽
德克士歡慶三家新店開幕，全台門市推出「三店齊開・同慶開吃」優惠活動，即日起至1
2月4日：
◾️招牌「獨享餐」特價99元：咔滋脆皮炸雞＋小農鮮萃檸檬飲。
◾️「雞腿堡餐」
特價179元：黑金咔滋雞腿堡／重磅起司雞腿堡（擇1）＋紫金QQ球＋ 小農鮮萃檸檬紅茶或綠茶。
◾️「黑金手槍腿獨享餐」特價199元：黑金咔滋手槍腿＋紫金QQ球＋小農鮮萃檸檬紅茶或綠茶。
我是廣告 請繼續往下閱讀
呼應漫威年度鉅作《復仇者聯盟：末日崛起》電影即將上映，肯德基推出聯名「末日全餐」，以末日博士標誌性的「黑綠配色」為靈感，推出一系列視覺與味覺雙重衝擊的限定餐點，11月24日至2027年1月4日開賣。
「末日漢堡」以鬆軟的「黑色麵包」夾入酥脆多汁的咔啦雞腿排、起司、生菜與酸黃瓜，並淋上帶有焦糖酸甜尾韻的「末日可樂醬」及綠色美乃滋製作的「末日煙燻綠醬」。
◾️「末日漢堡」單點115元、XL全明星餐233元
◾️「末日嚼起無骨雞腿霸」2塊129元、XL全明星餐247元；加可樂醬／煙燻綠醬259元
◾️「末日嚼起無骨雞腿霸5塊＋雙醬」299元
◾️「末日起司條＋可樂醬」75元
◾️「末日蛋撻」單個49元、6入禮盒257元
◾️「末日派對盒」888元：末日嚼起無骨雞腿霸 x 6＋咔啦脆雞 x 6＋大香酥脆薯＋末日起司條3入 x 2＋原蛋禮盒＋末日可樂風味醬＋末日煙燻風味綠醬＋南洋酸甜醬＋青花椒沾醬＋瓶可。
為滿足漫威宇宙，肯德基還將台北八德餐廳打造成「末日庇護所」，外觀有著詭譎的綠光籠罩，店內佈滿末日博士主題視覺與黑綠色系裝置，等大家來朝聖。
11月24日至11月30日，凡於台北八德餐廳內用或預訂快取「末日漢堡XL全明星餐」，還可獲得一次扭蛋機會，有機會抱走限量周邊小物（數量有限送完為止）。
這次聯名最讓人期待的，莫過於肯德基上校爺爺驚喜變裝漫威經典角色！戴上紅色護目鏡的「獨眼龍」、手持戰斧的「雷神索爾」、化身橘色岩石巨人的「石頭人」、帥氣的「金牌手」，以及本次焦點、披上綠色斗篷的「末日博士」，共推出5款限定盲盒公仔。
自11月24日起，凡購買指定末日系列個人餐、分享餐或蛋撻禮盒，即可加價99元購買一款限定盲盒公仔（款式隨機，數量有限售完為止）。
德克士歡慶三家新店開幕，全台門市推出「三店齊開・同慶開吃」優惠活動，即日起至1
◾️招牌「獨享餐」特價99元：咔滋脆皮炸雞＋小農鮮萃檸檬飲。
◾️「雞腿堡餐」
◾️「黑金手槍腿獨享餐」特價199元：黑金咔滋手槍腿＋紫金QQ球＋小農鮮萃檸檬紅茶或綠茶。