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肯德基《復仇者聯盟：末日崛起》末日漢堡！綠蛋撻、綠炸雞來了

▲黑色的末日漢堡搭配「末日可樂醬」與「末日煙燻綠醬」。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

▲黑綠色「末日蛋撻」是抹茶慕斯口味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「末日嚼起無骨雞腿霸」變身綠色炸雞。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基《復仇者聯盟：末日崛起》新品菜單價格

▲肯德基驚悚開吃《復仇者聯盟：末日崛起》新品。（圖／記者蕭涵云攝）

台北八德店化身「末日庇護所」！內用再抽限量周邊

▲肯德基聯名《復仇者聯盟：末日崛起》末日博士。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基台北八德餐廳變身「末日庇護所」。（圖／記者蕭涵云攝）

上校爺爺變裝末日博士！5款漫威盲盒公仔限量開抽

▲上校爺爺變裝末日博士。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

▲綠光罩頂肯德基台北八德餐廳。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

德克士：3款炸雞套餐99元起！最新速食優惠一覽

2月4日：



◾️招牌「獨享餐」特價99元：咔滋脆皮炸雞＋小農鮮萃檸檬飲。



◾️「雞腿堡餐」 特價179元 ：黑金咔滋雞腿堡／重磅起司雞腿堡（擇1）＋紫金QQ球＋ 小農鮮萃檸檬紅茶或綠茶。



◾️「黑金手槍腿獨享餐」特價199元：黑金咔滋手槍腿＋紫金QQ球＋小農鮮萃檸檬紅茶或綠茶。



▲德克士最新優惠，三款套餐99元起。（圖／德克士炸雞 dicos.com.tw）



台灣迎接漫威電影《復仇者聯盟：末日崛起》12月16日搶先全美上映，肯德基今（19）日宣布聯名反派大魔王「末日博士（Doctor Doom）」，推出黑綠到出汁的末日全餐11月24日開賣！煙燻綠醬「末日漢堡」、抹茶「末日蛋撻」與綠色魔粉「末日嚼起無骨雞腿霸」開箱實拍；肯德基上校爺爺還變裝漫威英雄推出盲盒公仔，並將台北八德餐廳打造成「末日庇護所」。《NOWNEWS今日新聞》整理新品價格一次掌握。呼應漫威年度鉅作《復仇者聯盟：末日崛起》電影即將上映，肯德基推出聯名「末日全餐」，以末日博士標誌性的「黑綠配色」為靈感，推出一系列視覺與味覺雙重衝擊的限定餐點，11月24日至2027年1月4日開賣。以鬆軟的「黑色麵包」夾入酥脆多汁的咔啦雞腿排、起司、生菜與酸黃瓜，並淋上帶有焦糖酸甜尾韻的及綠色美乃滋製作的則為爆脆多汁的無骨雞腿霸撒上由蒜香、洋蔥與辛香料調和的神秘綠色「末日魔粉」，鹹香超涮嘴。「以黑色撻皮搭配經典蛋奶內餡、上層擠滿濃郁的「綠抹茶慕斯」。「搭配特製末日可樂醬。單點115元、XL全明星餐233元2塊129元、XL全明星餐247元；加可樂醬／煙燻綠醬259元299元75元單個49元、6入禮盒257元：末日嚼起無骨雞腿霸 x 6＋咔啦脆雞 x 6＋大香酥脆薯＋末日起司條3入 x 2＋原蛋禮盒＋末日可樂風味醬＋末日煙燻風味綠醬＋南洋酸甜醬＋青花椒沾醬＋瓶可。為滿足漫威宇宙，肯德基還將台北八德餐廳打造成「末日庇護所」，外觀有著詭譎的綠光籠罩，店內佈滿末日博士主題視覺與黑綠色系裝置，等大家來朝聖。11月24日至11月30日，凡於台北八德餐廳內用或預訂快取「末日漢堡XL全明星餐」，還可獲得一次扭蛋機會，有機會抱走限量周邊小物（數量有限送完為止）。這次聯名最讓人期待的，莫過於肯德基上校爺爺驚喜變裝漫威經典角色！戴上紅色護目鏡的「獨眼龍」、手持戰斧的「雷神索爾」、化身橘色岩石巨人的「石頭人」、帥氣的「金牌手」，以及本次焦點、披上綠色斗篷的「末日博士」，共推出5款限定盲盒公仔。自11月24日起，凡購買指定末日系列個人餐、分享餐或蛋撻禮盒，即可加價99元購買一款限定盲盒公仔（款式隨機，數量有限售完為止）。德克士歡慶三家新店開幕，全台門市推出「三店齊開・同慶開吃」優惠活動，即日起至1