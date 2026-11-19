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美國總統川普（Donald Trump）在中國深圳APEC峰會期間，被媒體發現似乎在座位上忍不住打瞌睡。川普這3天亞洲行相當緊湊，17日飛到菲律賓、18日抵達深圳，今（19）日除了參加APEC峰會之外，又分別與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平雙邊會談，還有各界矚目的美中俄三方會談，對已經80歲的川普來說，可謂是體力上的一大考驗。《南華早報》與《CNN》報導都指出，在19日APEC峰會期間，習近平發言的時候，川普在座位上閉起眼睛、雙手交握、頭顱低垂，似乎是在打瞌睡。與此同時，加拿大總理卡尼（Mark Carney）和香港特首李家超正在做筆記，普丁看起來也眼神炯炯，高市早苗則是面帶微笑。川普「度估」畫面在社群媒體上瘋傳，加州州長紐森辦公室也在X上轉發，並附上說明文字「全世界都在嘲笑他」。這並非川普第一次在公開場合被拍到疑似在打瞌睡的畫面，不過從目前流傳的影片來看，也可能川普只是在短暫閉目養神、或者是低頭垂眼看桌面的文件，並沒有真的睡著。無論如何，80歲的川普其健康與精神狀況受到外界高度檢視，但白宮已經多次強調川普身體「健康狀況極佳」，履行總統職務完全沒有問題。