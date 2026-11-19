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▲錢奕璋分享抱吉娃娃愛犬的照片，網友焦點都在他深邃又迷人的側顏。（圖／錢奕璋Threads）

▲錢奕璋以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長。（圖／錢奕璋臉書）

高雄市岡山區維仁里里長候選人錢奕璋，日前憑一組在街上拜票、做選民服務的照片於Threads爆紅，俊美五官和儒雅氣質神似玄彬、李程彬、陳奕等男星的綜合體，讓他人氣一夕飛漲，今（19）日，錢奕璋難得釋出一組抱著愛犬的生活照，發布才一小時吸引破2千人按讚，有網友大呼：「你可以來台北選嗎？」今天稍早，錢奕璋在Threads分享一系列私照，可見他中分長髮後梳，戴無框眼鏡，穿著競選背心席地而坐，懷中抱著一隻吉娃娃愛犬，配文寫下：「這是我女兒，想好好拍照但一直想咬我...」貼文一發布，大批網友都把焦點放在錢奕璋的深邃又迷人的側顏，「所有男孩子都給我去把頭髮留長」、「哪裡應徵里長婆」、「好了就好了，這側顏過度帥氣」、「你們知道嗎？其實他懷裡的那隻狗是我」、「請你一輩子把眼鏡焊在臉上」、「爸爸媽媽我要遷戶籍了」、「我可以當你女兒，我願意配合拍照！」有網友詢問錢奕璋是否為狗派，他表示自己貓狗都喜歡，有人稱讚他戴眼鏡很帥氣，本人說大部分時間都戴眼鏡，偶爾才會戴隱眼，網友希望他也能多多關切流浪貓狗的問題，錢奕璋回覆：「私下都有默默在關注，未來會想看看怎麼從這塊下去改善，盡一份心力。」對於突然在網路上爆紅的心情，錢奕璋向《NOWNEWS今日新聞》表示：「也許大家一開始是因為外表而認識我，但我更希望能藉著這個機會，讓更多人看見維仁里。選舉只是一時的，但對地方的關心與努力會一直持續。也歡迎大家有空來維仁里走走、吃吃在地美食，期待未來能帶動岡山老街商圈的發展。」據了解，今年26歲的錢奕璋是以無黨籍身分登記參選2026年高雄市岡山區維仁里里長，他的父親錢泓澍曾經發文表示，錢奕璋是家中么子，與哥哥錢奕橙經過四年的討論和醞釀，決定由弟弟投入地方選舉，並提出「一人當選，兩兄弟服務」的理念，共同協助分擔里民服務工作，父母也表示家庭沒有財團背景或雄厚資源，支持孩子以青年身分站出來為家鄉努力。