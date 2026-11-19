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瘦瘦針違規最大宗「沒醫師處方」 石崇良：不良反應通報將增項目

肥胖不僅影響外觀，更與許多慢性病密切相關，而俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑問世後，風靡全球。根據食藥署統計，今年截至11月有63件疑似不良反應通報。對於瘦瘦針管理，衛福部長石崇良說，未來藥品不良反應通報將加上有無處方、藥品來源的項目，預計最快明年第一季上路。許多民眾透過瘦瘦針控制體重，但這類GLP-1藥物屬於處方藥品，需經醫師評估，才可合法使用。根據食藥署今年公布資料截至11月已經接獲63件疑似不良反應通報。國民黨立委涂權吉今（19）日在立法院衛環委員會質詢，而石崇良提到，從過去針對GLP-1查處違規的情況來看，最大宗、約40%「沒有醫師處方」，確實是最大問題。來源不明的部分則是第二大違規樣態。石崇良說，會全面性強化使用及販售管理。至於在藥品不良反應通報，過去較少要求填報醫師處方或藥品來源等項目，因為主要都由醫療端通報不良反應，通常會認為藥物取得是合法的，會有醫師處方。石崇良說，未來GLP-1不良反應通報，則會增加相關項目了解。石崇良表示，在藥品不良反應通報上，未來會加上有無處方、藥品來源等，預計明年第一季實施。他強調，藥害救濟須以合法使用藥物，若違規帶入的藥品，使用後出現不良反應，則無法獲得保護救濟。