爵士成為史上第一支「賽前勝率比對手低70% 以上，卻能在客場擊敗對手」的球隊，這在過去NBA長達80年歷史中從未發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀

賽前勝率差距73.3% 爵士寫下NBA歷史首見紀錄

喬治轟30分10助攻領軍 湖人外線失準吞敗

在強弱懸殊對決中，猶他爵士在洛杉磯上演一場載入史冊的「下剋上」好戲。今（19）日作客挑戰近期氣勢如虹的洛杉磯湖人，爵士憑藉團隊多點開花與強悍防守，最終從頭領先到尾，以12分之差帶走勝利、收下本季第3勝，還終結湖人9連勝氣勢。根據「OptaSTATS」統計，在雙方單季皆至少出賽15場情況下，爵士這場勝利含金量與戲劇性十足。賽前爵士戰績為2勝13敗、勝率 13.3%，反觀湖人則以13勝2敗、勝率86.7%，高居西區第一，雙方勝率落差高達 73.3%。根據美國權威數據媒體OptaSTATS統計，在雙方單季皆至少出賽15場前提下，爵士成為NBA長達80年歷史上，第一支「賽前勝率比對手低 70% 以上，卻能在客場擊敗對手」的球隊，為這場爆冷之戰添上濃厚傳奇色彩。此役爵士全隊打得極具侵略性，團隊投籃命中率高達48.1%，三分球37投14中。後衛喬治（Keyonte George）表現最為搶眼，全場攻下30分、10助攻，在第四節成功頂住湖人反撲並將領先優勢擴大至全場最多的18分，貝利（Ace Bailey）挹注19分、8籃板，近期發揮出色的中鋒班巴（Mo Bamba）則抓下全場最高16籃板。反觀原本力拚自2019-20奪冠賽季以來首次10連勝的湖人，本場進攻端全面熄火，團隊命中率僅38.2%，三分線外更是33投僅9中，命中率27.3%。陣中主將唐西奇（Luka Doncic）雖攻下全隊最高29分、7助攻，但28投僅10中，且發生多達9次失誤；格蘭姆斯（Quentin Grimes）進帳20分，對陣老東家的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則繳出10分、11籃板的「雙十」數據，仍無力挽回主場失守的局面。