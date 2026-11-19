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選戰倒數9天，近期因言行爭議遭國民黨基層爆轟的北市議員秦慧珠，稍早曬出報案單，稱有派出所所長跟她說，警方接獲情資有人要來包圍競選總部，她跟所長說不用啦！沒想到近兩天辦公室同仁接到電話，開口就是三字經，同仁不堪其擾已經正式報案，「我們會忍耐、堅持到最後」。秦慧珠說，她不怕，也不想浪費警力，但請不要再騷擾辦公室同仁。稱昨天有派出所所長表示，接獲情資擔心有人要來包圍她的競選總部，為了安全，還特別安排警車24小時在附近駐守。秦慧珠表示，她跟所長說「真的不用啦！警察已經夠忙、夠辛苦了，我都不怕，你們不用這麼擔心」，因為知道基層警察工作繁重，警力也有限，所以到目前為止，沒有主動申請任何警力保護，也告訴警方，直到選舉結束，她都不會主動申請，會自己多加小心。秦慧珠續道，這幾天最讓她心疼的，是辦公室的同仁，有人幾乎每隔一、兩分鐘就打電話進來，開口就是三字經、五字經，不斷辱罵，讓同仁根本無法正常工作。同仁實在不堪其擾，已經正式報警，希望警方能依法調查處理。秦慧珠強調，選舉可以競爭，意見可以不同，對她有什麼不滿，也可以直接批評，但請不要把情緒發洩在無辜的辦公室同仁身上。這些日子大家真的很辛苦，也很感謝同仁始終堅守崗位，她常常告訴大家「打不還手，罵不還口」。秦慧珠表示，她們會忍耐，會堅持，也會繼續做好該做的事。選舉總有結束的一天，但做人最基本的尊重，不應該因為選舉而消失。謝謝警察同仁的關心，也謝謝每一位陪著她努力到現在的夥伴。秦慧珠不怕，會堅持到最後！