我是廣告 請繼續往下閱讀

選戰進入最後倒數，選舉公報已陸續發送到選民手中，卻傳出國民黨立委傅崐萁辦公室執行長李秀姬分享了一張疑似經AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋的選舉公報，引發爭議。調查局也火速出手，今（19）日傳喚李秀姬到案說明，最後經北檢複訊後「無保請回」。李秀姬日前在社群分享一張經後製的台北市長選舉公報圖片，沈伯洋政見欄被加上「沒有市民大道縫合」、「沒有自行車專用橋」、「沒有無限都更」、「沒有陪伴機制」、「沒有營養午餐」等文字，並在文中提及，「公務員彈性上下班呢？單身女性服務專線呢？臨時托老券呢？」。事後，民眾發現內容疑似遭到變造，李秀姬被提醒後，也火速刪文並表示感謝大家的提醒，以後會仔細確認再分享。但卻遭質疑涉及《選罷法》意圖使人不當選等規定。調查局新北市調查處獲報後，也隨即立案追查，並傳喚李秀姬以被告身分到案說明。經訊問後，認為全案涉及《選罷法》意圖使人不當選等罪嫌，下午移送北檢，由檢察官進一步釐清圖片來源、分享過程及是否涉及其他刑事責任。經訊問後，李秀姬無保請回。但面對媒體的詢問，並未多做回應。