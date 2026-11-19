有民眾在Threads發文抱怨，日前拿iPhone到通訊行維修，店員以檢查手機為由索取解鎖密碼，沒想到事後卻發現「照片」App疑似被開啟1分鐘，讓他氣得直呼「真的有夠噁」，引發網友熱議。其實，蘋果iPhone內建「螢幕使用時間」功能，就能查看各個App的使用紀錄，另外，也能替照片、LINE等App上鎖。
有網友日前在Threads發文表示，自己將iPhone送到通訊行維修時，店員要求提供手機PIN碼，並解釋是為了檢查手機功能，原PO當下認為應該沒有問題，因此同意提供，沒想到維修完成後，卻發現手機相簿疑似遭到開啟。原PO不滿表示：「真的有夠噁，剛剛去修手機，然後跟我要手機pin密碼，他說檢查用，我想說應該還好，結果修完開我相簿。」
該貼文下方有自稱維修業同行的網友認為，如果只是誤觸相簿，應該很快就會關閉，不過，另有網友指出，維修過程可能需要測試前後鏡頭、拍照及錄影功能，因此開啟相簿不一定代表偷看私人照片。針對爭議，疑似當事店家回應，已經調閱監視器影像，並未發現技師有擅自查看相簿的行為，相關影像也已保留以供查證。
iPhone有沒有被偷看？「螢幕使用時間」可查使用紀錄
手機交給別人後，如何知道對方有沒有打開不該看的App？其實不需要下載第三方軟體，iPhone內建的「螢幕使用時間」就能查看照片、LINE、Safari等App的使用情況，包括使用日期、時間長度及部分時段資訊。
iPhone螢幕使用時間查詢路徑：開啟iPhone「設定」→點選「螢幕使用時間」→選擇「查看所有App與網站活動」查看。
iPhone相簿、LINE 4步驟可上鎖
除了事後查看使用紀錄，更重要的是事前做好隱私保護，蘋果從iOS 18開始，提供App個別鎖定功能，包括「照片」、LINE、WhatsApp等App，都可以設定Face ID、Touch ID或密碼驗證，即使手機已經解鎖，也需要再次通過驗證才能開啟指定App。
iPhone照片App上鎖教學：
1.在iPhone主畫面找到「照片」App。
2.長按「照片」App圖示。
3.點選「需要Face ID」，使用Touch ID的機型則會顯示對應選項。
4.再次確認，並完成身分驗證，即可啟用鎖定。
完成設定後，每次進入照片App都必須通過驗證。除了相簿，民眾也可以透過相同方式鎖定LINE、通訊軟體、電子郵件等儲存私人資訊的App。
iPhone送修前不要提供手機密碼
蘋果官方在維修準備指南中提醒，民眾送修iPhone或iPad之前，應先備份重要資料，並且不要將Apple帳號密碼、裝置解鎖密碼或其他帳號安全資訊提供給任何人。若維修或軟體支援過程確實需要輸入密碼，也應由機主自行操作。
建議民眾送修前先確認「螢幕使用時間」已開啟，並將照片、通訊軟體等重要App設定鎖定；如果維修內容涉及需要交出已解鎖的手機，應先向店家確認檢測範圍與必要性，避免不必要的個資存取。
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該貼文下方有自稱維修業同行的網友認為，如果只是誤觸相簿，應該很快就會關閉，不過，另有網友指出，維修過程可能需要測試前後鏡頭、拍照及錄影功能，因此開啟相簿不一定代表偷看私人照片。針對爭議，疑似當事店家回應，已經調閱監視器影像，並未發現技師有擅自查看相簿的行為，相關影像也已保留以供查證。
手機交給別人後，如何知道對方有沒有打開不該看的App？其實不需要下載第三方軟體，iPhone內建的「螢幕使用時間」就能查看照片、LINE、Safari等App的使用情況，包括使用日期、時間長度及部分時段資訊。
iPhone螢幕使用時間查詢路徑：開啟iPhone「設定」→點選「螢幕使用時間」→選擇「查看所有App與網站活動」查看。
iPhone相簿、LINE 4步驟可上鎖
除了事後查看使用紀錄，更重要的是事前做好隱私保護，蘋果從iOS 18開始，提供App個別鎖定功能，包括「照片」、LINE、WhatsApp等App，都可以設定Face ID、Touch ID或密碼驗證，即使手機已經解鎖，也需要再次通過驗證才能開啟指定App。
iPhone照片App上鎖教學：
1.在iPhone主畫面找到「照片」App。
2.長按「照片」App圖示。
3.點選「需要Face ID」，使用Touch ID的機型則會顯示對應選項。
4.再次確認，並完成身分驗證，即可啟用鎖定。
完成設定後，每次進入照片App都必須通過驗證。除了相簿，民眾也可以透過相同方式鎖定LINE、通訊軟體、電子郵件等儲存私人資訊的App。
蘋果官方在維修準備指南中提醒，民眾送修iPhone或iPad之前，應先備份重要資料，並且不要將Apple帳號密碼、裝置解鎖密碼或其他帳號安全資訊提供給任何人。若維修或軟體支援過程確實需要輸入密碼，也應由機主自行操作。
建議民眾送修前先確認「螢幕使用時間」已開啟，並將照片、通訊軟體等重要App設定鎖定；如果維修內容涉及需要交出已解鎖的手機，應先向店家確認檢測範圍與必要性，避免不必要的個資存取。