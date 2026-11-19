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▲華泰名品城董事長陳炯福（圖左）；華泰名品城總經理劉亭君（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全台最大的Outlet華泰名品城即將進駐嘉義！選在距離嘉義高鐵站不到200公尺的地方，2028年開幕。（圖／華泰名品城提供）

▲全台最大的Outlet華泰名品城即將進駐嘉義！前進嘉義最主要的目的就是開拓全新市場，接觸過去較少觸及的南部客群。（圖／華泰名品城提供）

華泰名品城自2024年宣布於嘉義開設新據點後，商場一期主要建築物已陸續完工，並啟動招商流程，嘉義店第一期預計於2028年12月底開幕。華泰名品城董事長陳炯福提到，整體規劃分三期開發，每期約間隔2年，預計2032年全區開放，總計規劃220個品牌，整體年營業額挑戰50億元。品牌組合將延續桃園店經營模式，餐飲約占2成，輕奢及運動品牌合計超過5成，同時保留精品品牌。華泰名品城總經理劉亭君今（19）日表示，華泰名品城嘉義店主要建築物已陸續完工，明年預定10月就會上樑。華泰名品城董事長陳炯福進一步說明，嘉義店將在2028年12月第一期開幕，共計有102品牌，全區採三期開發，間隔約2年登場，全區開幕後共有220個品牌，目標於2032年完成三期，整體年營業額挑戰50億元。品牌布局方面，嘉義華泰名品城將以桃園店的成功經驗為基礎，品牌組合大致維持原有架構，但考量南北消費習慣不同，仍會進行小幅調整。陳炯福表示，餐飲預計占整體約20%，輕奢及運動品牌合計超過50%，同時也會保留精品品牌，希望透過多元品牌組合，吸引不同消費族群。陳炯福指出，商場初期最重要的是先讓消費者願意走進來，因此第一期開發重點會引進親民的品牌建立市場認識度，同時保留精品品牌作為吸引人潮的亮點。嘉義店也將持續鎖定家庭客群，例如家長帶小孩前來購買球鞋，順道用餐、逛街，讓消費者有更多到訪理由，藉此提高商場吸引力。至於為何選擇嘉義展店，陳炯福表示，桃園店目前客群主要集中在台中以北，來自台中以南的消費者比例約僅1至2成，因此前進嘉義，最主要的目的就是開拓全新市場，接觸過去較少觸及的南部客群。他認為，南部消費力並不差，只是過去市場上沒有足夠的商品及購物場域可以滿足需求，尤其嘉義周邊有科學園區及產業發展，年輕家庭客會有休閒娛樂需求。除了在地家庭客，嘉義本身也有不少觀光客，但目前許多旅客往往在景點遊玩後便離開，如何創造讓旅客留下來消費的誘因，是地方商業發展的一大課題。陳炯福認為，商場進駐後，除了能提供購物、餐飲及休閒娛樂，也有機會吸引更多消費者前往，進一步帶動周邊商業投資，形成更完整的商業聚落。