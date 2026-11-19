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九合一大選倒數，民眾黨近期爭議卻接二連三爆發，嘉義市長候選人被直擊「路邊棒流」、議員候選人涉嫌違反《反滲透法》遭檢調偵辦，就連立院黨團主任陳智菡夫妻倆也遭輿論撻伐，不斷重挫白營形象。對此，政治評論員吳靜怡忍不住開轟，從公共衛生到身障平權爭議不斷，「民眾黨究竟在幹什麼？」吳靜怡表示，今天11月19日是「世界廁所日」，沒想到民眾黨竟接連成為公共議題的新聞焦點，藍白共推舉的嘉義市長候選人張啓楷，在經國新城人行道旁當街小便，原民眾黨陳清龍立委辯稱因為偏僻，卻引發嘉義人反彈，事後張啓楷才公開道歉。這裡是傳統眷村深藍優勢選區，雖然灑下是尿，但卻像是澆了石油，讓嘉義國民黨地方候選人們「歸藍趴火」都燒了起來。其次，吳靜怡指出，陳智菡與丈夫許甫先前在直播中，將民進黨候選人沈伯洋「台北順起來」的競選手勢，揶揄成「北七」，引發不尊重聽障族群的批評。諷刺的是，沈伯洋18日在花市遇到聽障老闆，雙方自然地以手語互動；白營把手語當成政治笑話，綠營透過手語與聽障市民溝通，形成強烈反差。吳靜怡提到，黃國昌昔日服務處主任、民眾黨桃園市議員候選人周曉芸，涉嫌違反《反滲透法》遭檢調偵辦。從公共衛生、身障平權到國家安全，這3件事看起來是很基本的民主素養，但民眾黨卻是不只踩踏底線，更是知法犯法，藍白合作究竟帶給社會什麼意義？如果只剩選票交換與政治利益計算，卻沒有共同的治理理念，聲聲說藍白代表六成民意，那不也是一種政治詐騙？