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前紐約洋基明星一壘手塔薛拉（Mark Teixeira）退役後踏入政壇，日前以共和黨身分當選德州第21選區聯邦眾議員。由於共和黨已在美國國會慈善棒球賽完成6連霸，外界期待這名生涯409轟重砲加入陣容，他卻不想再談棒球，直言：「我不是來這裡打球的。」根據德州選舉結果，塔薛拉獲得19萬4302票、得票率54.5％，擊敗民主黨候選人克莉絲汀・胡克（Kristin Hook）的45.5％，將接替未競選連任的奇普・羅伊（Chip Roy），成為德州第21選區新任聯邦眾議員。國會慈善棒球賽始於1909年，由民主、共和兩黨議員組隊較量，賽事收益用於支持華盛頓特區慈善機構。共和黨今年以11：2大勝民主黨，連續第6年贏球，已在國會棒球場上建立王朝。《FOX Business》主持人瓦尼（Stuart Varney）訪問塔薛拉時，直接詢問他若參加2027年賽事，是否等於提前替共和黨鎖定7連霸。塔薛拉先表示，「我相信我們還是會贏」，隨後話鋒一轉：「但老實說，史都華，我已經厭倦一直談這場比賽。我來這裡不是為了打棒球，而是要為美國人民做事，這才是我的重點。」塔薛拉事後又在社群平台強調，他感謝大家關心自己是否出賽，但國會棒球賽目前並不在優先事項清單內，「德州第21選區的人民送我前往華盛頓，是要我替他們工作。這才是我的焦點，我已迫不及待準備上工。」現年46歲的塔薛拉在2001年大聯盟選秀會首輪第5順位獲德州遊騎兵選中，2003年登上大聯盟。2009年球季前，他與洋基簽下8年總值1.8億美元合約，加盟首年便以39轟、122分打點同時領先美聯，並在MVP票選排名第2，幫助洋基拿下隊史第27座世界大賽冠軍。塔薛拉14年大聯盟生涯效力過遊騎兵、勇士、天使及洋基，累積1862場出賽，敲出409支全壘打、1298分打點，曾3度入選明星賽、5度獲得金手套及3座銀棒獎，2016年球季結束後退休。事實上，國會棒球賽過去也曾出現職業球員。名人堂投手邦寧（Jim Bunning）進入國會後曾代表共和黨出賽；大聯盟投手米澤爾（Wilmer Mizell）更在擔任眾議員期間，幫助共和黨連續6年獲勝。如今塔薛拉雖暫時未承諾參賽，但只要他穿上球衣，勢必成為民主黨最不想面對的「國會級重砲」。