我是廣告 請繼續往下閱讀

強調日中對話必要性 延續「戰略互惠關係」

首度面對面會晤普丁

密切關注美中俄三方峰會

日本首相高市早苗今（19）日在深圳APEC峰會期間的記者會上，針對日中關係、日俄關係，以及美中俄三方峰會與台海議題等國際關注焦點，全面闡述日方外交立場。高市早苗強調，日本對台灣的立場「與《日中聯合聲明》中所述一致，絕對沒有改變」，並稱中國是重要的鄰國。綜合媒體報導，談及日中關係時，高市早苗明確表示，規範兩國關係的「日中四個政治文件」作為彼此基礎的立場並未改變。她形容中國是日本的重要鄰國，由於兩國之間仍存在諸多懸而未決的議題與挑戰，保持對話與溝通至關重要。高市指出，東京當局將繼續推進與北京之間的「全面戰略互惠關係」，並在維護各自國家利益的同時，透過持續對話，致力於建構具建設性且穩定的雙邊關係。此外，當被媒體問及今早與中國國家主席習近平的互動時，高市早苗透露，她向中方成功舉辦APEC歡迎晚宴及領袖峰會表達祝賀，並對中方為籌辦此次盛會所付出的努力致上謝意。在敏感的台海議題上，高市早苗態度審慎。她在記者會上拒絕就「台灣有事」的假設性情境發表評論，僅重申日本在台灣問題上的立場並未改變，一切遵循1972年《日中聯合聲明》所闡明的原則，即中華人民共和國政府聲稱台灣是其領土不可分割的一部分，而日本政府對此表示「充分理解並尊重」。高市早苗證實，她已與俄羅斯總統普丁舉行了上任以來的首度面對面會談，會談時間超過30分鐘。高市表示，她在會中直接向俄方表達了日方的嚴正關切，內容涵蓋俄羅斯拘留日本公民，以及日本企業在俄羅斯的待遇問題。她評價指出，能夠營造出與普丁進行直接對話的環境與氛圍，是此次會晤最大的成果。針對外界高度關注的「美中俄三方峰會」，高市早苗強調，東京將密切關注峰會的進展及其對全球秩序所帶來的深遠影響，並重申日本將持續與包括美國在內的「理念相近國家」保持緊密對話與協調。中國外交部今日也被問到，高市早苗昨日在深圳機場獲得的「簡樸」接機待遇，對此，中國外交部發言人郭嘉昆回應表示，「身為東道主，中方根據國際慣例，對所有與會者作出適當的禮賓安排」。