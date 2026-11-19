「2026 TAIWOLF裁判體驗營」將於12月25、26日在高雄皇鷹學院舉辦，由台灣棒壘球裁判協會主辦、中華職業棒球大聯盟協辦，開放年滿16歲的棒球愛好者、學生家長、社區志工及有志投入裁判工作的民眾參加，邀請球迷透過實際判決演練及科技設備體驗，深入認識裁判工作的專業與挑戰。《NOWNEWS今日新聞》也為球迷整理「2026 TAIWOLF裁判體驗營」報名連結、時間、地點、資格一次看。
一日裁判體驗營！現場體驗TrackMan電子好球帶
隨著科技逐步導入棒球賽事，裁判專業訓練也持續升級。中職自2025年起將電子好球帶相關技術運用於二軍裁判重點訓練，透過TrackMan系統及數據分析，協助裁判建立好球帶空間概念，精進判決能力，也讓裁判工作迎來新的發展階段。
此次裁判營活動最大亮點為新增「TrackMan電子好球帶體驗課程」，學員將穿戴主審護具，親自進行好壞球判定，再透過TrackMan投球追蹤數據比對結果，了解人眼判斷與科技輔助的差異。此外，課程也安排中職裁判講師群指導封殺、觸殺、特殊規則及模擬教練抗議等實務情境，讓學員親身體驗裁判在比賽中的判決挑戰。
中職一日裁判體驗營哪裡報名？
「2026 TAIWOLF裁判體驗營」邀請球迷走進球場，換個角度認識棒球，親身感受裁判工作的專業與樂趣。詳細報名資訊請至中華職棒官方粉絲團查詢，歡迎球迷踴躍參與，12月25、26日相約高雄皇鷹學院，一起燃燒棒球魂，推廣裁判專業文化！
活動日期｜2026年12月25日（五）至26日（六）
活動地點｜高雄皇鷹學院（台鋼雄鷹訓練基地）
活動地址｜高雄市路竹區鴨寮里中山路1821號
參加資格｜年滿16歲以上，無須裁判經驗（未滿18歲須檢附家長同意書）
更多詳細資訊：www.umpiretaiwan.org/blog/2026-11-17-1102
即日起報名至12月13日（日）截止
主辦單位｜ 台灣棒壘球裁判協會 TBSUA
協辦單位｜ 中華職業棒球大聯盟 CPBL
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隨著科技逐步導入棒球賽事，裁判專業訓練也持續升級。中職自2025年起將電子好球帶相關技術運用於二軍裁判重點訓練，透過TrackMan系統及數據分析，協助裁判建立好球帶空間概念，精進判決能力，也讓裁判工作迎來新的發展階段。
此次裁判營活動最大亮點為新增「TrackMan電子好球帶體驗課程」，學員將穿戴主審護具，親自進行好壞球判定，再透過TrackMan投球追蹤數據比對結果，了解人眼判斷與科技輔助的差異。此外，課程也安排中職裁判講師群指導封殺、觸殺、特殊規則及模擬教練抗議等實務情境，讓學員親身體驗裁判在比賽中的判決挑戰。
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活動日期｜2026年12月25日（五）至26日（六）
活動地點｜高雄皇鷹學院（台鋼雄鷹訓練基地）
活動地址｜高雄市路竹區鴨寮里中山路1821號
參加資格｜年滿16歲以上，無須裁判經驗（未滿18歲須檢附家長同意書）
更多詳細資訊：www.umpiretaiwan.org/blog/2026-11-17-1102
即日起報名至12月13日（日）截止
主辦單位｜ 台灣棒壘球裁判協會 TBSUA
協辦單位｜ 中華職業棒球大聯盟 CPBL