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國民黨北市松信區議員秦慧珠因近期發言爭議，引爆黨內怒火，不僅立法院長韓國瑜嫡系子弟兵林佳新開砲拒投，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，秦所屬的黃復興黨部也決議不配票給她。稍早台北市長蔣萬安競選執行總幹事、松信立委徐巧芯也不點名發聲，稱選民並不笨，眼睛看得很清楚，所以朋友們無須憤怒，選票是能夠做出神聖決定的最終武器。徐巧芯說，選民並不笨，話雖然不多，但眼睛看得很清楚。這也是為什麼她願意義無反顧的在國民黨打拚，因為有你們的愛，她覺得很榮幸。所以親愛的朋友們，無需憤怒，選票是你能夠做出神聖決定的最終武器，用選票說話，投給蔣萬安，以及投給下述的議員。徐巧芯說，當市政做的好的時候不吝給予鼓勵；當政策有需要調整時理性提出建議；當戰友遭到抹黑時能夠勇敢站出來辯護，原則很清楚，心如明鏡。日前開砲秦慧珠的北市議員游淑慧也留言說，「做人的原則很清楚、團隊的底線很清楚、選民的選擇很清楚」。