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轟沈伯洋顛覆環保觀念！蔣萬安大酸：不愧是認知作戰大師

沈伯洋控藍製造資訊落差！蔣萬安反嗆：說法非常荒謬

烏山頭光電業者背景惹疑慮 蔣萬安要求說清楚

台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川今（19）日上午共同召開「雙北好水」記者會，持續針對翡翠水庫設置光電板爭議向中央開砲，蔣萬安反批，對手沈伯洋的說法才是在製造資訊落差，更諷刺稱「不愧是認知作戰大師」；此外，台南市長黃偉哲稱烏山頭水庫光電案是在馬英九政府時期核定，蔣萬安也直接打臉，強調實際上是在蔡英文政府時期核定。蔣萬安表示，自己昨天就已經說明，沈伯洋的說法根本顛覆了過去十幾年來環保運動所建立的觀念。他指出，沈伯洋竟然認為做環評是放水、不做環評反而是在保護環境，這樣的論述完全顛覆大家的認知與想像，他也忍不住諷刺說：「不愧是認知作戰大師。」此外，針對黃偉哲稱烏山頭水庫光電案是在馬政府時期核定，蔣萬安則反駁，事實並非如此，該案是在蔡英文政府時期核定。他批評，民進黨已經執政十幾年，到現在卻還在「馬維拉」，相關客觀事實都非常清楚，大家也都看在眼裡。對於沈伯洋指稱，自己反對的是只要通過環評就能設置光電板，並批評國民黨刻意製造資訊落差；蔣萬安反問，究竟是誰在製造資訊落差？他表示，沈伯洋一方面稱修法以前，水庫本來就不能設置光電板，但烏山頭水庫、阿公店水庫上面明明就已經設有光電板。蔣萬安續指，另一方面，當初民進黨立委投下反對票的理由，是認為環評會阻礙綠電發展；如今選舉到了，卻又換了一套說法，改稱沈伯洋認為做環評反而是放水，「我想這個大家只要去仔細了解就知道，這樣的說法非常的荒謬」。蔣萬安更以過去里長遭調查一事為例，形容這就像當時把里長抓去調查問話，卻說自己是在「保護里長」一樣荒謬，「所以大家可以看得很清楚，是沈委員他才在做資訊落差、在做認知作戰」。針對烏山頭水庫光電案主要供應商的董事長，過去曾擔任小英後援會綠能產業後援會副會長，再加上連續3年收到水利署發文詢問翡翠水庫設置光電板一事，是否令人感到細思極恐？蔣萬安則表示，自己昨天就已經要求民進黨應該出面清楚說明，但到現在都沒有任何澄清或解釋，這也是民眾一直存有疑慮的原因，而民眾會有這樣的擔憂，其實非常正常。此外，針對民眾黨立法院黨團發文向經濟部詢問，卻發現經濟部回函僅提供3張問卷內容，沒有附上完整調查結果；蔣萬安也忍不住開酸，經濟部如果能夠回覆立委的用心，有他們在社群上面發文效率的一半就好了。