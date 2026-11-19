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▲何芝寧外表非常亮眼，完全想不出工作是里長。（圖／翻攝自IG@chihning2577）

被網友封為「新竹最美里長」的何芝寧，靠著飄逸長髮、出眾五官在社群爆紅，不過她其實過去並非政治圈出身，甚至大學畢業後到了科技業當上班族，2022年，25歲的她當選新竹市東區埔頂里里長，不同於大眾對於里長都是中年人的既定印象，使她迅速受到關注。何芝寧畢業於弘光科技大學應用英文系，是土生土長的新竹人，大學畢業後到了科技業擔任AI特助，直到疫情期間大家都在家中遠距工作，這才讓她開始思考未來方向。因為何芝寧本身就喜歡跟別人互動，再加上朋友曾經開玩笑建議她：「不如去選里長？」後來經過副議長余邦彥引薦，她決定認真參選，雖然是抱著「沒選上大不了回科技業上班」的心情參選，沒想到真的就讓她選上，開啟了完全不同的人生之路。何芝寧當選里長時年僅25歲，配上一頭秀髮、纖細身材，以及白皙的膚色及明亮雙眼，讓她瞬間受到關注，上任後，她也常常在社群公開工作照，因為顏值實在相當出眾，因此每次更新都會掀起許多關注，成為了新一代政壇美女代表。