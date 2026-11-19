我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（19）日遭遇重挫，加權指數終場大跌1768.02點，收在38426.89點，跌幅4.40%，創史上第7大收盤跌點。大盤賣壓沉重之際，投信仍逆勢買超15.13億元，盤後買超個股名單也隨之出爐，國泰金（2882）以8091張居冠，中信金（2891）、大成鋼（2027）分居第2、3名。根據盤後投信買賣超個股資料，若以個股計算，買超前10名依序為國泰金8091張、中信金7772張、大成鋼7260張、大聯大（3702）5344張、富邦金（2881）4679張、台塑化（6505）3839張、上海商銀（5876）3550張、增你強（3028）3072張、啟碁（6285）2653張，以及遠傳（4904）2070張。其中，金融股表現受到投信青睞，國泰金、中信金、富邦金及上海商銀共4檔進入前10名，顯示投信當日買超標的並未完全跟隨大盤跌勢。個股方面，國泰金成為投信買超榜首，當日買超8091張。不過，股價仍受到市場賣壓影響，終場下跌6.5元，跌幅5.91%，收在103.5元，成交量達5萬623張，明顯放大。中信金同樣獲投信買超7772張，大成鋼則有7260張，分居第2、3名。從買超名單來看，除了金融股，也涵蓋鋼鐵、電子通路、塑化、網通及電信等不同產業，投信布局並非集中在單一族群。