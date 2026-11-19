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王齊麟、邱相榤合作2年 今確定拆夥

王齊麟改和劉廣珩搭檔 力拼2028年洛杉磯奧運

王齊麟與老搭檔李洋合作拿下2024年巴黎奧運金牌後，改搭左手小將邱相榤，但隨昨日超級500系列香港羽球公開賽首輪止步，今（19）日「麟榤配」確定拆夥，王齊麟預計改和23歲劉廣珩搭檔，兩人今年已在名古屋亞運團體賽並肩出戰，下一步將提前磨合，力拚2028年洛杉磯奧運。王齊麟生涯早年跟陳宏麟搭檔，直到陳宏麟退休，2019年開始與李洋搭檔，在東京奧運、巴黎奧運拿下男雙金牌，成為台灣羽壇史上最傳奇的雙人組合。後續李洋退休，王齊麟就改和邱相榤搭檔，去年還拿到超級300台北公開賽、超級500德國海洛公開賽冠軍，但今年邱相榤受到傷勢影響，多次比賽也都止步首輪，昨日超級500系列香港羽球公開賽結束後，兩人宣布拆夥。王齊麟與劉廣珩平時訓練就會輪流搭配，今年名古屋亞運也首次合拍，兩人當時扛下第4點雙打，先贏一局，最後遭到逆轉。王齊麟賽後提到，教練原本就想多試幾種組合，自己和劉廣珩搭起來很有衝勁。至於目標，現年31歲的王齊麟預計還會再拚一屆奧運，預計就將與劉廣珩以賽養賽，目標就是拚到2028年洛杉磯奧運資格。