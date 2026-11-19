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美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），約在19日下午4點半左右，在中國深圳麒麟山莊正式展開三方會談，三人圍坐在一張大圓桌，其他工作人員都離三人有一段距離，習近平坐在中間，普丁坐在習近平的右手邊，川普則坐在習近平的左手邊。原定美中俄三方會談應於下午2點半開始，但由於川普臨時增加與普丁的雙邊會談，因此後面行程全數跟著順延。習近平在三方會談開始時表示，「作為世界大國和聯合國安理會常任理事國，中國、俄羅斯和美國應攜手應對全球挑戰，共同維護世界和平穩定，為人類進步作出更大貢獻」。川普則說「有很多事情要討論」，稱這次美中俄三方會談「真的在創造歷史」。川普接著提到核擴散與削減核武的問題，強調絕不會讓伊朗擁有核武器。川普強調，拒絕與存在分歧的領導人對話「從來都解決不了任何問題，並稱自己「選擇了一條不同的道路」，「過去的領導人常常迴避與存在分歧的國家對話，而我們則恰恰相反」。普丁開場則直接提到了烏克蘭，稱他已分別與川普和習近平討論了這個問題，並稱解決地區衝突是大家共同的利益。這是川普、習近平、普丁第一次舉行三方會晤，一般預料從貿易到人工智慧（AI），核武削減再到烏克蘭和伊朗戰爭，許多重大議題都將擺在談判桌上。對於外界看法質疑這場美中俄三方峰會將成為「雅爾達2.0」，中國媒體與學者紛紛出面反駁這種比喻，認為這是「過時的冷戰思維」，中國外交部強調，三方會談將就「攸關世界和平的重大問題深入交換意見」。前美國國務院資深官員希爾（Christopher Hill）則對《CNN》指出，「這給人的感覺就是一場作秀，根本沒有觸及我們真正面臨的嚴峻問題」。希爾進一步分析，「我看不出普丁在這場會談中會有任何損失。畢竟，這場峰會最初就是他提議的，所以我認為普丁打了一手好牌。顯而易見地，習近平作為東道主，成功將俄、美兩國領袖齊聚一堂，表現同樣相當出色。我看得出來習近平能從中獲得什麼，也看得出來普丁能得到什麼。唯獨美國能從中獲得什麼利益，對我來說完全是個未知數」。