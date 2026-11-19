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再審遭駁回轉談判 商務協商化解跨海僵局

可望回沖近百億元損失 財務體質迎改善契機

大同華映科技就業績補償爭議正式和解，大同今（19）日宣布，與中國華映科技簽署和解協議，以人民幣7.68億元（約新台幣37.94億元）解決歷時多年的業績補償款訴訟爭議，相較原判決金額和解金額大減逾七成。由於去年已經認列相關損失，可望回沖近新台幣百億元損失，有助於改善財務結構、提升股東權益，並降低長期訴訟帶來的財務不確定性。華映案源起因於2009年中華映管轉投資中國華映科技，衍生的業績補償款爭議，歷經多年訴訟程序。為解決爭議，雙方自10月展開密集協商，兩岸團隊針對付款條件及協議條款多次折衝，逐步收斂歧見，最終於雙方董事會召開前夕敲定和解條件，並在今日正式簽署協議。中國最高人民法院原先判決大同公司，負連帶清償責任約人民幣30.29億元（新台幣135億元）。儘管相關判決在台執行困難，但鉅額負債仍影響公司財務表現，今年前三季每月更產生數千萬元遲延利息；重大未決訴訟也可能觸及部分法人機構的風險控管限制。本次和解金額相較於原判決，減少約74.6%。大同已在2025年第四季依審慎會計原則，一次性認列華映案相關損失。依照先前預估，以目前約21.51億股普通股估算，回沖利益相當於每股約4.6元的稅前盈餘貢獻。實際回沖金額、認列時點及每股盈餘影響，仍將依相關會計準則及會計師確認結果辦理。大同表示，此次和解不僅是法律爭議的解決，更是經營團隊積極處理歷史遺留問題、維護全體股東權益的重要成果。隨著重大歷史訴訟風險逐步化解，將把經營資源集中於「電力、算力、土地」三大核心成長引擎，深化能源與AI基礎建設布局，加速集團資源整合與事業轉型，以更穩健的財務基礎迎接下一階段成長，為股東創造長期價值。