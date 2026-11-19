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▲華泰名品城董事長陳炯福（圖左）；華泰名品城總經理劉亭君（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲GLORIA OUTLETS華泰名品城迎接聖誕祭， 以「Christmas Wonderland」為主題。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲華泰名品城集結36個特色攤位的盛大市集， 從應景節日美食、異國料理、佳節禮盒，到香氛美妝保養品。（圖／記者鍾怡婷攝）

桃園華泰名品城業績持續成長，董事長陳炯福表示，桃園店今年營業額目標為130億元，已提前達標，明年挑戰140億元、2028年上看150億元，並希望在5年內朝200億元邁進。談到近年成長動能，董事長指出，品牌改裝調整，是業績成長的主要動能。不過，他也坦言，目前最大的挑戰仍是國內知名度不足，想要吸引國際旅客，也要先讓更多台灣消費者認識華泰名品城。陳炯福表示，桃園店其實具備挑戰200億元營收的潛力，但現階段最大挑戰仍是知名度，「知道我們的人還不夠多」，部分消費者對品牌的認識有限，甚至會與其他Outlet混淆。他認為，必須先讓更多台灣消費者認識華泰名品城「台灣人喜歡，國際旅客才會來逛」。業績表現方面，桃園華泰名品城2026年營收目標為130億元，目前已提前達標，預估全年可達135億元。陳炯福指出，主要成長動能來自品牌調整，今年共有18個新品牌進駐，另完成20間品牌改裝及擴店。2027年營收目標140億元，2028年150億元，拼5年內達成200億元營收。陳炯福指出，目前週末人潮已經足夠，下一階段更重要的是如何帶動平日來客。面對桃園百貨業競爭越來越激烈，青埔誠品生活、桃園京站、智慧中城陸續登場。陳炯福看好商圈共榮，他以信義為例，認為商圈發展需要更多業者共同投入，先把消費者吸引到區域內，再由各家業者各憑本事留住客人。因此，若青埔有更多商業品牌及業者加入，對整體商圈發展都是好事，華泰名品城也樂見更多業者進駐。另外，面對股市波動對消費市場的影響，陳炯福認為，華泰名品城受到的衝擊相對有限。由於商場品牌組合涵蓋平價商品、輕奢、運動品牌到精品，消費者有不同價位及需求可以選擇，不會過度依賴單一品類。相較之下，若是規模較小、以精品為主要營收來源的商場，當股市波動影響消費者信心時，受到的衝擊可能更直接。GLORIA OUTLETS華泰名品城迎接聖誕祭， 以「Christmas Wonderland」為主題，將整座園區變身為充滿19-20世紀復古馬戲魅力的「聖誕尋寶樂園」，即起至2027年1月3日登場。華泰把華麗馬戲場景直接搬進園區，還有20米華麗聖誕樹，絕妙的飄雪燈音秀、樹體內香味繚繞的五感體驗、可愛至極的馬戲動物藏匿其中。此外，還集結36個特色攤位的盛大市集， 從應景節日美食、異國料理、佳節禮盒，到香氛美妝保養品、各種適合交換禮物的暖心小物。