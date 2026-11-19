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黃金德是埤塘種電推手！詹江村揶揄黃世杰：不敢靠北爸爸

黃世杰競辦反擊「早已喊停」！籲張善政別拿前朝政策蹭聲量

翡翠水庫光電爭議持續延燒，國民黨桃園市議員詹江村質疑，民進黨桃園市長候選人黃世杰跟風反對，卻對桃園埤塘光電避而不談，更爆料其父親黃金德，過去正是推動埤塘種電的重要人物，痛批黃世杰是「靠爸族，不敢靠北爸爸啦」。對此，黃世杰競選辦公室發言人簡伊翎反擊，張善政不能把沒有要做的事，以及別人早就暫停的計劃，當成是自己做的來「蹭聲量」。「我就奇怪，他幹嘛急著表態？原來背後故事精彩的不得了！」詹江村指出，桃園的埤塘種電背後「大功臣」，就是黃世杰的老爸黃金德！民進黨執政後大力推動光電政策，當時桃園也配合推動「前瞻千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，2017年桃園農業博覽會更配合中央啟用全台第一座「光電埤塘」，地點就在黃世杰的大本營新屋區。詹江村進一步爆料，當時黃世杰正是鄭文燦市府的市政顧問，而黃金德則擔任推動埤塘光電的最大合作單位「桃園農田水利會」總幹事，甚至曾接受電視訪問，大談埤塘種電的新願景。他質疑，當年光電進駐埤塘時，父子一個在農田水利會、一個在市府當高官，如今黃世杰卻只針對翡翠水庫光電表態，對父親當年推動的埤塘種電政策不敢吭聲。詹江村也回憶，當年鄭文燦市府推動埤塘光電，甚至強硬中斷桃園漁民在埤塘養魚的生計，他當時還以村長身分帶著漁民前往抗議，認為埤塘種電不僅影響漁民生計及灌溉，也衍生環境疑慮。直到外界批評聲浪擴大，鄭文燦才出面表示，桃園埤塘種電是「廠商和農田水利會衝太快」。詹江村續指，反觀張善政上任後，公布全國首創的《桃園市太陽光電設施設置指引》，嚴格限制光電設置，除了水庫之外，也不允許桃園埤塘及公有地設置大規模光電設施。他認為，黃世杰如今只敢跟著反對水庫種電，卻不願面對過去埤塘種電的歷史，直酸對方是「靠爸族，不敢靠北爸爸啦」。針對詹江村的批評，黃世杰競選辦公室發言人簡伊翎表示，過去桃園市政府確實配合中央政策發展光電埤塘，也曾爭取在桃園推動智慧電網示範區，但推動過程中，鄭文燦前市長發現相關法規及配套措施不足，且已影響生態景觀，因此桃園市政府早在2017年10月就宣布暫停發放埤塘光電許可。簡伊翎指出，當時市府已明確表示，必須等到中央法規頒定、地方審查權完備，且民眾沒有疑慮後，才會依照新的規範重新發放許可。她強調，張善政市長可以主張延續前朝政策，但不能將前一任市府早已暫停的計畫，包裝成自己上任後才推動的政績。緊接著，簡伊翎將焦點轉向現有設施的管理，現在最重要的是，市府應要公布既有8口埤塘的水質、生態監測、設備巡檢，以及除役計畫，她認為歷史可以檢討，但現任市長也應該交代任內4年究竟做了哪些管理工作。最後，簡伊翎也重申，石門水庫水面不設光電，桃園埤塘則應優先維護灌溉、滯洪、生態、景觀及水圳文化。她批評，張善政不能把沒有要做的事，以及別人早就暫停的計畫，當成自己的政績來蹭聲量，直言「這不是一個現任市長應該做的事」。