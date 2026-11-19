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企鵝走路趣首登場就塞爆動物園！開園1小時湧4458人

▲▼近20隻黑腳企鵝搖搖擺擺走出台北市立動物園，首場「企鵝走路趣」昨（19）日登場便吸引4458人入園，隊伍一度延伸至捷運動物園站。（圖／臺北市立動物園提供）

企鵝散步不只是萌翻遊客！有助降低趾瘤風險

▲▼園方指出，圈養企鵝若缺少游泳、覓食及探索活動，足部壓力可能增加，因此透過泳訓與步行豐富生活。（圖／臺北市立動物園提供）

未來還有機會再舉辦！有可能抽號碼牌才能看

▲▼目前「企鵝走路趣」並非常態舉辦，未來將視動物狀況及氣溫安排場次，也研議抽號碼牌或休館日舉辦，讓更多民眾有機會參與。（圖／臺北市立動物園提供）

台北市立動物園首度推出「企鵝走路趣」，昨（19）日上午9時30分由近20隻黑腳企鵝出場散步，搖搖晃晃的模樣吸引大批遊客搶拍，甚至還沒開園就有人排隊，隊伍一路延伸至捷運動物園站出口。園方統計，上午9時至10時共有4458人入園，是上周同時段1648人的近2.7倍，人氣超出預期。園方表示，活動除了讓民眾近距離認識企鵝，也能增加動物活動量、維護足部健康，未來將依企鵝狀況評估場次及調整觀賞方式。動物園上午9時30分舉辦首場「企鵝走路趣」，活動搭配企鵝保育員解說，企鵝實際散步約20分鐘，保育員則花約15分鐘介紹黑腳企鵝的生活習性。為了讓動物安全活動，園方提前一天及活動當天，將企鵝館出口至黑熊展示窗附近、約十多公尺長的遊客步道規畫為專用路線，並完成環境清潔與消毒。活動開始後，近20隻黑腳企鵝陸續走出館舍，在步道上探索環境，現場遊客紛紛拿起手機拍攝。由於消息吸引大批民眾，不少人不到開園時間就提前排隊，隊伍一路延伸至捷運動物園站出口，甚至有Threads網友表示，人潮已排到貓空纜車附近，也有人上午8時就抵達等候。園方統計，昨日上午9時至10時入園人數達4458人，遠高於上周同時段的1648人，盛況堪比連假及過年期間。前議員、網紅呱吉也到場觀賞，還有家長特別請假帶孩子來看企鵝散步。動物園表示，這次活動參考國際動物園照養黑腳企鵝的經驗，讓企鵝有機會離開原本活動空間，在部分遊客步道上散步，藉此增加步行與活動量，減少長時間站立，幫助足部健康並降低趾瘤發生機率。研究員王怡敏說明，野外黑腳企鵝每天會花6至8小時在海中捕食，足部活動量與圈養環境不同。動物園提供穩定食物後，企鵝不必長時間外出覓食，若又缺乏游泳、探索及走動機會，足部承受的壓力便可能增加，進而提高趾瘤風險。目前園內企鵝館共有43隻黑腳企鵝，包括20隻公企鵝、22隻母企鵝，以及1隻尚未確認性別的幼年個體。園方平時也安排泳訓，讓企鵝早上至少在水中活動4小時，並透過不同方式豐富生活環境。王怡敏指出，目前族群健康及繁殖狀況良好，此次散步也是增加環境變化、提升動物福祉的措施之一。國際上也有類似做法，例如日本小樽水族館冬季會安排企鵝戶外散步，美國林肯公園動物園則推出企鵝相遇體驗，活動形式雖不同，但都以動物需求為優先，同時結合近距離觀察與教育解說。但黑腳企鵝外出散步須考量環境溫度及動物狀況，通常需要氣溫低於攝氏24度才會安排。若當天遊客過多、周遭溫度升高，或氣溫超過24度，散步活動就可能改為在室內活動場進行餵食解說的「吃飯趣」，並非每次都能看到企鵝走出館舍。王怡敏坦言，這次人潮確實超出預期，加上企鵝身形較矮，後排民眾不容易看清楚；企鵝館腹地有限，園方也曾讓企鵝多停留一段時間，希望盡可能滿足現場遊客。有民眾抱怨排隊時間太長，最後仍沒能看到企鵝，也有人詢問為何不透過直播讓更多人觀看。王怡敏表示，園方希望大家親自到現場觀察企鵝的活動方式，保育員解說時分享的細節，也不是透過螢幕就能完整感受到，因此後續會再調整活動形式。園方目前正評估抽號碼牌、安排於休館日舉辦等方式，也考慮讓保育員講古回歸不定期場次，增加民眾參與機會。不過，「企鵝走路趣」現階段並非常態活動，是否出門、每次參與數量，都會依企鵝狀態及現場環境彈性決定。