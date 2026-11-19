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裕隆集團旗下裕融企業（9941）今（19）日舉行第三季法人說明會，受惠業務動能增溫、資產品質改善及成本控管奏效，前三季營業利益年增3.1%，稅後淨利年增1.9%，每股盈餘（EPS）達5.79元，優於去年同期的5.68元。其中，預期信用減損損失較去年同期大幅減少29%，成為推升獲利的重要因素。裕融表示，隨著台灣企金業務穩健擴張、大陸本業獲利倍增及東南亞市場貢獻持續增加，對明年營運維持審慎樂觀看法。裕融截至第三季底合併總資產達2964.09億元，較去年同期成長4.7%；前三季合併營收297.22億元，與去年同期大致持平，營業利益44.23億元，年增3.1%。前三季合併稅後淨利為35.25億元，年增1.9%；歸屬於母公司業主淨利則為35.73億元，年增1.7%，累計EPS為5.79元。第三季單季營收101.71億元，營業利益15.34億元，稅後淨利12.22億元，EPS為2元。裕融指出，獲利改善主要來自風險控管及費用管理奏效，前三季預期信用減損損失為15.11億元，較去年同期的21.36億元減少約6.25億元，降幅約29%。不過，前三季營業毛利率也由去年同期的44.5%降至42.6%，顯示融資收益及資產結構仍有壓力，公司透過降低信用減損損失及控管營運費用，支撐整體營業利益成長。資產品質方面，台灣第三季底延滯率為1.65%，較第二季的1.35%上升0.3個百分點，主要受到部分企業金融案件及法院執行時程拉長影響。裕融表示，部分大型違約案件具有充足擔保品，若排除相關案件，台灣延滯率約為1.45%，整體風險仍在可控範圍，並預期年底前延滯情況可望逐步改善。中國大陸市場則呈現改善趨勢，第三季底延滯率降至2.25%，低於去年同期的3.15%，顯示新承作案件的資產品質已有提升。不過，當地法院執行及呆帳回收時程較長，相關回收效益仍需時間反映，未來將持續聚焦優質客群，兼顧業務擴張與風險控管。在多角化布局方面，台灣企業金融業務持續擴張，前三季資產餘額達1047.92億元，年增9.7%；大陸企金資產餘額則達人民幣55.69億元，年增9.4%、季增7.9%。儘管中國景氣復甦有限，租賃市場競爭加劇、利差空間受到壓縮，但受惠資金成本下降及費用控管，大陸前三季營業利益達1.58億元，較去年同期倍增。東南亞市場方面，裕融持續拓展菲律賓及馬來西亞業務，隨著海外資產規模增加，對整體獲利的貢獻度也逐步擴大。展望明年，裕融表示，將持續透過台灣、大陸及東南亞多元市場布局，聚焦優質客群，在維持健康資產品質及有效控管成本的前提下，追求穩定成長與長期營運效益。