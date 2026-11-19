韓國天團Super Junior成員崔始源似乎真的是火鍋控！之前來台必定造訪知名麻辣鍋店「鼎王」，近期因為拍攝新戲來台多日，趁工作空檔也開始品嚐在地美食，除了吃到高雄經營超過40年的「牛老二牛肉麵館」，還解鎖南部兩家知名火鍋店，包含高雄的「汕頭泉成沙茶火鍋」，還有台南的「小豪洲沙茶爐」，粉絲們也紛紛笑稱他根本是「始尚玩家」。
堪稱是「火鍋控」的始源，日前前往高雄經營已有70多年歷史的「汕頭泉成沙茶火鍋（總店）」，從他的官方Threads帳號上可以看到他的評論「很好吃，很健康的味道，感覺也很不一樣。」而他吃到的菜色，還包含手切霜降牛肉、豆腐、蒟蒻、蔬菜、霜淇淋等，貼文還釣出高雄市長陳其邁留言，大讚他懂吃。
汕頭火鍋老店好滋味 陳其邁肯定、韓國瑜也愛
事實上，號稱創立於1943 年的老店「汕頭泉成沙茶火鍋」，也被稱是現任立院院長韓國瑜的愛店，曾經是高雄市長的他，當年在總統大選落敗後，臨時取消了原定在國民黨高雄市黨部召開的國際記者會，放鳥了百家媒體，隨後被直擊與家人、幕僚一起用餐，地點就是在這家火鍋店。
而《NOWNEWS今日新聞》記者也吃過多次，更建議除了招牌的汕頭扁魚鍋底之外，帶點鮮甜尾韻且辣味不嗆口的麻辣湯鍋，也很值得一試。
小豪洲沙茶爐也是老店 始源：湯頭深度與層次像大海
另外，始源也於昨（18）日最新貼文公開披露，他去了台南在地經營60幾年、同樣是老店的「小豪洲沙茶爐」，從他的照片來看，光顧的是中正總店。而小豪洲同樣也是標榜汕頭火鍋，即是大骨湯底通常會加入扁魚、蝦米、冬菜等添香，再配上沙茶醬等品嚐，而小豪洲的沙茶強調是自家配方，以扁魚、蝦米熬煮湯頭，搭配花生粉、蒜頭與30多種漢方中藥製成，別有風味。
始源對於小豪洲的評語「我終於明白，為什麼這麼多人在聊到美食時，都會提起台南了。湯頭的深度與層次，彷彿大海一般，令人回味無窮。這家店能夠受到大家65年來的喜愛，果然有它的道理。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，號稱創立於1943 年的老店「汕頭泉成沙茶火鍋」，也被稱是現任立院院長韓國瑜的愛店，曾經是高雄市長的他，當年在總統大選落敗後，臨時取消了原定在國民黨高雄市黨部召開的國際記者會，放鳥了百家媒體，隨後被直擊與家人、幕僚一起用餐，地點就是在這家火鍋店。
而《NOWNEWS今日新聞》記者也吃過多次，更建議除了招牌的汕頭扁魚鍋底之外，帶點鮮甜尾韻且辣味不嗆口的麻辣湯鍋，也很值得一試。
小豪洲沙茶爐也是老店 始源：湯頭深度與層次像大海
另外，始源也於昨（18）日最新貼文公開披露，他去了台南在地經營60幾年、同樣是老店的「小豪洲沙茶爐」，從他的照片來看，光顧的是中正總店。而小豪洲同樣也是標榜汕頭火鍋，即是大骨湯底通常會加入扁魚、蝦米、冬菜等添香，再配上沙茶醬等品嚐，而小豪洲的沙茶強調是自家配方，以扁魚、蝦米熬煮湯頭，搭配花生粉、蒜頭與30多種漢方中藥製成，別有風味。
始源對於小豪洲的評語「我終於明白，為什麼這麼多人在聊到美食時，都會提起台南了。湯頭的深度與層次，彷彿大海一般，令人回味無窮。這家店能夠受到大家65年來的喜愛，果然有它的道理。」