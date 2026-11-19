我是廣告 請繼續往下閱讀

認識10幾年視如親弟 何志偉南下合體拍片催票

▲何志偉義氣喊話「二林人是有人在總統府的」。（圖／翻攝吳聰明臉書，2026.11.19）

下屆彰化縣二林鎮長選舉呈現三強鼎立局面，民進黨鎮長候選人吳聰明邀請總統府副秘書長何志偉多次為他獻聲拉票。由於二林鎮尚未出過民進黨籍鎮長，何志偉不僅義氣喊出「二林人是有人在總統府的」，更巧妙結合民進黨彰化縣長候選人陳素月與吳聰明的抽籤號次，呼籲鄉親一起催票，務必衝出「陳素月1票、吳聰明2票」的好成績。本屆二林鎮長選戰形成國民黨四連霸縣議員陳一惇、無黨籍前鎮民代表會主席許杰霖，以及民進黨鎮民代表吳聰明「三足鼎立」的激烈競逐。由於歷任二林鎮長不是國民黨籍便是無黨籍人士出線，當地向來被視為民進黨的艱困選區；此次在民進黨縣長候選人陳素月「母雞帶小雞」效應帶動下，吳聰明的地方聲勢逐步攀升。為了進一步拉抬吳聰明的選情，總統府副秘書長何志偉已二度南下輔選，日前兩人更再度合體拍攝拉票宣傳影片。何志偉在影片中透露，自己與吳聰明相識10幾年，吳聰明一直把他當作親弟弟一樣照顧與看待，因此他特別要向二林鄉親喊話「二林人是有人在總統府的」！強調未來中央與地方一定會緊密連線。何志偉也稱讚二林人「最聰明、最有智慧」，並靈活運用陳素月的「1號」與吳聰明的「2號」諧音作為催票口號，懇請支持者在選戰最後關頭拿起電話幫忙拉票，共同支持「陳素月1票、吳聰明2票」，力拚為二林鎮寫下新頁。