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《環評法》

《地質法》

《發展觀光條例》

▲今年1至6月，光電僅成長500MW，而最新資料到9月，則只有成長到不到800MW。資料來源：能源署 記者鍾泓良／製表





▲沈尚弘說，「對於這個能源的政策能夠給予這個友善的眼光、支持的態度，這個產業才能夠持續的發展下去。」（圖／記者鍾泓良攝影）

光電成長量恐跌破1GW 沈尚弘：友善眼光、支持態度

最怕花錢沒結果 蔡佳晋：願意跟政府、三黨溝通

立法院去年11月通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》與《地質法》，俗稱「光電環評三法」修法上路，對於光電發展下達嚴苛管制。至今年9月，光電新增裝置容量成長不到800MW，全年估恐不到1GW，比2020年、2021年疫情期間還低。光電業者今（19）日呼籲，光電產業背後所供應鏈都受到嚴重影響，盼政府給予友善眼光及支持，也強調願意與三黨這邊進一步溝通，讓產業發展回歸正軌。去年11月《環境影響評估法》、《發展觀光條例》與《地質法》三法修法通過，相關規定包括：「設置水面型太陽光電系統，且設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或設置或累積設置面積5公頃以上」，應實施環境影響評估「經劃定之地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區不得設置地面型或水面型太陽光電系統」，但經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積1公頃以下者，不在此限。「國家級風景特定區不得設置地面型或水面型太陽光電發電系統」，但經環境影響評估審查通過，且設置或累積設置面積1公頃以下者，不在此限。如今經過一年，據能源署至今年9月統計，光電裝置容量幅度不到800MW，全年恐不到1GW，遠低於2020年、2021年疫情期間。光電產業七大公協會今（19）日召開記者會呼籲社會減少對於水庫型光電的污名化。然而，產業界過去已經多次呼籲光電不應該汙名化，但不可否認光電因弊案及環境問題陷入「形象」問題，該要如何挽回信心？台灣太陽光電產業協會理事王亮凱說明，去年「光電環評三法」通過以後，環評做一次約100萬、200萬，可以說是對於太陽能緊箍咒，認為以「輸入光、輸出電」的建設來說，遭利用知識落差來形成偏見左右政策。太陽光電永續協會常務理事王文蔚也說，假如光電如此邪惡，那麼台灣再生能源，包括光電、風電都不要做，是否有更好的選項，強調能源拼圖不應該獨厚核能、風電、光電或是火力發電，而是結合共組能源所帶來的組合，不滿地說，光電環評條件現在比火力電廠、核能廢料都還要嚴格，對於這樣的環評要求已經缺乏合理邏輯科學判斷。相較2023年併網曾高達2.6GW，如今光電裝置容量恐跌至2018年水準，是否會對於光電產業造成實質傷害？太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘回應，原先光電裝置容量都可以達到2至3GW，解釋光電成長就跟房子拿到多少建照一樣可以預估，現在發展很顯然讓業者感到擔心。當社會對光電汙名化、仍至台灣光電法規不友善下，案量減少背後影響到面板製造、光電模組系統到投資光電案場等業者。他強調，業者不是沒有興趣投資光電，但隨著障礙愈來愈大，未來申請案量也會愈來愈少，也會進一步衝擊需要綠電的科技產業受到影響，「對於這個能源的政策能夠給予這個友善的眼光、支持的態度，這個產業才能夠持續的發展下去。」太陽光電產業永續發展協會榮譽理事長蔡佳晋則補充，目前自己公司也有3個案子在環評審查，而自己最擔心是沒有人可以說明，如果環評通過，地方政府是否同意，後續的農業部、內政部也是否會點頭，如此當環評花了上百萬、千萬去做，可以做出什麼結果。他也呼籲，光電協會都很願意與政府、三黨一起來溝通，只要舉辦公聽會都會願意出席，「不管以後誰執政，我不相信以後即使國民黨執政、民眾黨執政，他不需要太陽光電。」