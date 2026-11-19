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冷氣團明天報到 周六清晨低溫探10度

▲明天深夜至周六清晨，是大陸冷氣團氣溫最低的時段，可能出現10至13度的極端低溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

冷氣團周日減弱 清晨仍冷、白天逐漸回溫

▲入秋首波冷空氣將南下影響，全台明顯轉冷，最冷時間點落在周五至周六。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明3000公尺以上高山防降雪 下周二鋒面再襲

▲下周二至下周四有另一波鋒面通過，全台降雨機率提高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

大陸冷氣團明（20）日報到，周六（11月21日）清晨氣溫降至最低，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，中部以北、宜蘭、花蓮低溫僅13至15度，沿海空曠及近山區更可能下探10至13度，北台灣明顯轉冷。周日（11月22日）冷氣團逐漸減弱，但下周二至下周四（11月24日至11月26日）鋒面接力通過，東北季風再度增強，各地天氣再轉不穩定。黃恩鴻指出，大陸冷氣團明天報到，清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫普遍15至17度，南部、台東19至20度，明天白天，中部以北、宜蘭、花蓮高溫也只有16至18度，南部、台東21至22度，全台感受寒涼。明天深夜至周六清晨，是大陸冷氣團氣溫最低的時段，中部以北、宜蘭、花蓮13至15度，南部、台東16至18度，沿海空曠地區或近山區，受到輻射冷卻影響，將會出現10至13度的極端低溫。黃恩鴻說明，周日開始冷氣團減弱，各地白天氣溫逐漸回升，但周六晚間至周日清晨，同樣受輻射冷卻影響，清晨各地天氣仍冷，尤其是周日西半部日夜溫差可達 10 度以上，早出晚歸、南來北往記得多帶一件外套。天氣方面，黃恩鴻提及，周五西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部地區也有零星短暫雨，北部則為多雲；周六至下周一，水氣減少，各地大多轉為多雲到晴為主的天氣，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。黃恩鴻提及，明天全台3500公尺以上、中部以北3000公尺以上高山會有零星降雪機率，若要前往山區，請留意道路結冰及路面濕滑，注意行車安全；冷空氣影響期間，沿海地區請特別留意風強浪大。此外，下周二至下周四有另一波鋒面通過、東北季風增強，下周二北部、東半部及恆春有局部短暫雨，中部、南部山區有零星短暫陣雨；下周三、下周四北部、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春及中南部山區則有零星短暫雨。