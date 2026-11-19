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銀行存款盜轉爭議 金管會接獲4銀通報5件逾56萬元

銀行雙重驗證機制「認證不認人」 安全性遭質疑

民眾控存款被盜轉爭議 金管會：責任歸屬待警方調查釐清

近來社群平台多位民眾反映在銀行帳戶的錢在半夜無故被轉走，引發民眾恐慌。金管會銀行局今（19）日表示，目前有4家銀行通報重大偶發事件，總計5件5人逾56萬元，但根據銀行初步回報及盤查，所有交易都有經過「雙重驗證」程序及綁定手機才完成，銀行未發現系統遭駭客入侵或有資安漏洞的情事，至於是否是客戶使用裝置包括手機被惡意程式導致，待警方鑑識釐清責任。銀行局副局長張嘉魁說明，這次通報重大偶發的4家銀行包括華南銀行、台北富邦銀行、中信銀行及玉山銀行，但並非資安事件而通報，主要是引發媒體及民眾高度關注，銀行希望釐清外界疑慮，與事實有出入，因此，向金管會通報重大偶發，後續金管會也將依行政程序進行進一步處理。張嘉魁指出，目前共有4家銀行向金管會通報重大偶發事件，合計5件個案、涉及5名客戶，遭無故轉走金額共56萬6512元。針對外界質疑銀行系統是否遭駭客入侵，他強調，經各銀行初步清查與盤點，所有異常交易均是經過合法的「雙重驗證」程序及綁定手機才完成，銀行本身未發現系統遭駭客入侵或存在資安漏洞的情事。至於外界質疑在AI與惡意程式日益猖獗的時代，現行銀行「認證不認人」的雙重驗證機制如OTP簡訊，安全性是否不足，甚至網傳國內電信認證系統遭攻破，導致受害者睡覺時在未收到簡訊的情況下遭盜轉。對此，張嘉魁也回應，目前各銀行的安控基準與信賴機制皆與國際ISO標準接軌，且雙因子驗證方式多元，也包含「生物辨識」等技術。不過，面對詐騙與駭客手法日新月異，金管會與各銀行在資安防護與驗證機制的精進上，都會持續「與時俱進」進行檢討與更新。有關責任歸屬與求償問題，張嘉魁強調，目前不預設責任歸屬，但由於相關案件均已排除銀行端系統資安問題，後續極可能涉及民眾個人手機或行動裝置遭駭客入侵、誤點不明連結或被植入惡意程式所致，詳細根因仍有待警方深入調查釐清。金管會也特別呼籲，民眾若發現帳戶資金有異常變動，應立即洽詢往來銀行。同時，金管會也要求各銀行，即便非屬銀行端資安漏洞，也必須積極協助受害民眾第一時間向警方報案調查，共同釐清案情根因，全力守護民眾財產安全。