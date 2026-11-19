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台鋼雄鷹公布捷克交流賽名單 首輪新秀邱文佑入列

捷克備戰12強資格賽 與中國、尼加拉瓜、英國「4搶2」

2026台捷國際交流賽應援資訊：

▲台鋼雄鷹公布21、22日與捷克國家隊交流賽正式名單。（圖／台鋼雄鷹提供）

捷克國家隊將於明天來台，11月21、22日與台鋼雄鷹在新莊棒球場舉辦交流賽，好備戰下周到來的世界12強賽資格賽。台鋼雄鷹也以打算賽養賽，派出多位年輕好手應戰，今（19）日正式公布名單，包含今年選秀加盟邱文佑、宋書桓、顏承恩、黃彥博等新秀之外，名單中一大亮點是加入3名日籍測試投手，最大咖莫過於今年還在日職一軍有13場登板的34歲資深投手阿部翔太。台鋼雄鷹透露，自10月13日起，進行近6週的秋訓強化行程進入尾聲，11月21、22日於新莊棒球場將與捷克國家隊進行兩場交流賽，出賽名單以年輕選手為主，包含今年選秀加盟邱文佑、宋書桓、顏承恩、黃彥博等新秀，今年中職賽季破繭而出李欣穎、陳正毅、湯家豪等好手，以及剛從U23國際賽場回歸捕手吳柏萱；此外還有3名日籍測試投手將隨隊出賽，分別為阿部翔太、福島章太、齊藤伸治。其中最大咖投手阿部翔太，生涯在日職有143場登板，2023年作為主戰中繼投手，單季出賽49場拿下21次中繼成功，防禦率僅2.70，但近3年因傷、狀態不佳，在一軍登板機會較少，今年只剩13場、防禦率暴增到10.13，本次作為台鋼雄鷹測試選手來台。捷克方面，則是備戰2027年世界12強資格賽。最後2席將在中國廣東舉辦，由中國、尼加拉瓜、捷克與英國「4搶2」，捷克預計明天先行來台，於21日、22日下午5點和台鋼雄鷹在新莊棒球場進行2場交流賽。台鋼雄鷹球團也強調，「兩天交流賽期間，台鋼雄鷹應援團將陪伴雄鷹一同迎戰捷克國家隊，以熟悉的應援為台鋼加油，也邀請所有鷹援軍一起到場TSG GO！」📣 11/21(六) 三壘側應援台MATT｜林浠｜ET｜DJ MOON（沐妍）📣 11/22(日) 三壘側應援台應援團｜DJ MOON（沐妍）