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▲峮峮一頭亂髮、沒有化妝，穿睡衣趴在床鋪上，用臉磨蹭愛貓Pepper，相當呆萌。（圖／峮峮IG@qun_04）

峮峮在中信兄弟啦啦隊「PS女孩」服務11年，人氣擴及海外，今年又抱走金鐘主持人獎，演藝成績再添燦爛一筆，喜愛與粉絲互動的峮峮，今（19）日上傳一段約28秒的影片，她全素顏趴在床上，不停用臉磨蹭愛貓，透露對方都會剛起床就跑來撒嬌，網友看了大呼：「太可愛啦！」今天傍晚，峮峮在IG分享一則短片，只見她一頭亂髮、完全沒有化妝，穿睡衣趴在床鋪上，用臉不停磨蹭愛貓「Pepper」，並用手輕輕撫摸，讓Pepper露出相當享受的表情，峮峮表示：「請忽略我剛起床的頭髮，因為他都是起床才來撒嬌...」貼文一發出，網友紛紛誇讚：「真的好久不見了，兩隻都萌萌」、「敲擊可愛」、「2隻小貓」、「勾錐！」而緋聞男友、男團「AcQUA源少年」成員李秉諭（貢丸）等好友也立刻按讚。36歲峮峮先前傳出和小15歲李秉諭互動頻繁，並多次被目擊上演溫馨接送情，對此，她並沒有正面承認或否認，僅在公開活動上笑稱「大家再觀察一陣子囉」，面對媒體追問感情是否穩定發展，峮峮維持一貫低調，巧妙以「每天上班都很快樂」帶過，並表示目前重心都放在工作上。