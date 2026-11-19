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瞄準圓禿治療缺口

最快明年第三季取得初步成果

安成生技今（19）日宣布，開發中的治療圓禿的外用新藥AC-1101，第2a期人體臨床試驗，在上月衛福部食藥署准執行後，已在台大醫院完成試驗中心啟動訪視（SIV），將依試驗計畫展開受試者招募。圓禿是常見自體免疫疾病，可能造成局部或廣泛性掉髮。全球約有 6,000萬至1億人一生中曾至少經歷一次圓禿，好發於青壯年。傳統上多以類固醇治療，近年多款口服JAK抑制劑陸續獲准上市，但藥物經全身循環發揮作用，可能伴隨免疫抑制、嚴重感染及血栓等風險；美國獲准用在圓禿的口服JAK抑制劑均附有黑框警告。安成生技新藥AC-1101採局部外用凝膠設計，直接塗抹於患部，降低全身性藥物暴露，有望減少相關副作用。此一給藥策略有望為圓禿患者提供新的局部治療選擇，並具備發展為同類最佳（Best-in-Class）新藥的潛力。AC-1101治療圓禿的2a期人體臨床試驗，已在臺大醫院完成第一個臨床試驗中心的啟動訪視，試驗主持人為皮膚部主任朱家瑜，後續衛福部雙和醫院和北榮也將加入收案行列。如病人加入試驗的進度順利，最快於明年第三季獲得初步結果。朱家瑜指出，JAK抑制劑雖帶來新的治療選擇，但仍有部分患者不適合或不願接受全身性治療。若能進一步證實其療效與安全性，將有望滿足現有治療需求，為圓禿患者提供更多元的治療選擇。