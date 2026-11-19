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博訊生物科技繼南港廠與龍潭廠之後，規劃在南部科學園區嘉義園區設立第三座生產基地。博訊生物科技100%轉投資的信天翁生物製造，目前已在嘉義縣太保市的預定廠址展開地質鑽探。博訊指出，該案於2025 年4月獲國科會科學園區審議會核准投資設立，基地位於台積電嘉義先進封裝廠區旁，面積約2,000 坪，規劃建置十條智慧細胞製備產線，拓展細胞製備委託開發與製造服務。地質鑽探將提供後續基礎設計與工程規劃所需的地層資料。基地開發也將配合嘉義縣文化觀光局辦理相關文化資產探勘作業，將調查結果納入後續工程規劃。正式動工時程將依探勘結果及相關程序辦理進度確認。博訊生物科技成立於2013年，核心業務涵蓋細胞製備委託開發與製造，以及智慧製造設備的自主研發。博訊將半導體產業累積的設備與製程管理經驗應用於細胞製造，開發 iCellPro 全自動化活細胞量產平台，整合自動化培養、AI 影像分析及數位生產管理。該平台於2026年獲臺灣 AI 卓越獎「AI 產業應用創新」類別優品。博訊指出，嘉義基地導入自動化設備與細胞製備製程，目標是將細胞培養、製程監測與生產紀錄整合至產線，有助於提升製程一致性及批次追溯能力。目前已收到海外客戶訂單，嘉義基地的產能規劃也將為後續拓展國際市場提供製造支援。精準健康是南科嘉義園區的重點產業之一。博訊表示，信天翁進駐嘉義，可在園區補上細胞製備與委託製造環節，讓生技業者在推進研發時，有機會與專業製造端合作，從早期就把量產所需的製程與品質要求納入開發。博訊生物科技以「健康臺灣醫療韌性」為倡議，呼應政府的健康臺灣政策。博訊也提倡「國健國造」，主張把關鍵醫療產品的研發、製程開發、品質驗證與規模化製造能力扎根臺灣。面對國際運輸或供應鏈變動，有助於增加在地製造與供應調度的選項。博訊以台積電的專業代工模式為參照，希望讓合作夥伴專注於療法與產品開發，由博訊及信天翁提供製程開發、品質管理及規模化製造服務，朝成為「生醫界的台積電」邁進。