《NOWNEWS今日新聞》記者實測，喝完到彩券行買刮刮樂準備迎接財神，沒想到當場虧錢200元本金，這故事告訴我們人還是腳踏實地，別想不勞而獲嗚嗚。

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50嵐轉運飲料是真的嗎？喝完撿到200元、房仲成交大房

▲50嵐轉運飲料是真的嗎？記者喝完買刮刮樂實測。（圖／記者蕭涵云攝）

記者買中杯溫「波霸紅茶拿鐵」三分糖！50嵐店員超厭世

▲50嵐轉運飲料，是否只有記者喝了個寂寞。（圖／記者蕭涵云攝）

買刮刮樂準備迎財神！實測結果：台彩賺200元 腳踏實地最重要

▲不死心掃描刮刮樂QR Code，實測「未中獎」。（圖／翻攝自台灣彩券APP）

台灣社群平台Threads上50嵐「轉運飲料」爆紅，網友跟風搶喝，有人撿到200元、還有房仲號稱成交一棟大房。好想知道轉運飲料是真的那麼神嗎？Threads上50嵐「轉運飲料」大爆紅，、「喝完之後突然接到一筆大訂單是怎麼回事」，還有但搶喝熱潮也讓店員忙到手軟，上網討拍表示「煮掉數10公斤的波霸了 瓦斯爐開關n百次了」，還有員工累到求饒「放過我」，大嘆「是轉運了 一天比一天還衰」，忙到把飲料不小心摔到地上。《NOWNEWS今日新聞》記者出門實測，到50嵐實際購買轉運飲料「波霸紅茶拿鐵」中杯、溫的、三分糖，轉往一旁等待飲料時，陸續聽到後面客人5組、有2人也是購買轉運飲料，不過都是一杯、一杯，沒看到門市有爆單情形。平時都喝冰手搖飲料的記者，轉往彩券行，為自己的發財夢挑一張200元刮刮樂。回家滿心歡喜地開刮，記者還特地挑選一款名為「財富密碼」的刮刮樂呢（哭）。難怪有人說，「台灣人跟風及迷信的程度真的很誇張！」記者慘痛的故事告訴大家，人還是腳踏實地最重要，有夢最美（但可能都是別人的），跟風買好喝飲料沒問題，但還是別想不勞而獲吧嗚嗚。