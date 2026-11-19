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蔡詩萍稱市府擋故宮設光電 張景森坦言對其失望

評藍營將光電塑造惡魔 張景森：再塑造自己成英雄

張景森：去歐洲可發現歷史建築與光電並非不能共存

張景森：按蔡詩萍觀念可能擋下太陽能板、也可能擋下貝聿銘

台北市文化局長蔡詩萍今（19）日於社群發文表示，文化局堅守專業，不讓光電板破壞故宮意象，要感謝同仁本於職責，基於專業，拒絕國立故宮博物院想要在園區內建築物屋頂安裝太陽光電發電。對此故宮火速發出聲明批評散布不實訊息，嚴正要求立即撤除貼文及不實AI圖像，並公開澄清道歉。行政院前政委張景森感嘆，自己一向很欣賞蔡詩萍，正因原本對他有更高的期待，相信並不是不懂文化，也不是沒有美學素養，但是這次為了配合政治攻防，「卻把自己的專業判斷出賣了！」「可惜了，蔡詩萍！」張景森說，自己一向很欣賞蔡詩萍，包括文學素養、文化品味與談吐風格都很欣賞，尤其是他也喜歡跑馬拉松，這一點更讓他有好感，跑馬拉松需要毅力、耐性，也需要不斷挑戰自己，這代表一種精神上的自律，但看到他在臉書發表，卻相當失望。張景森說，蔡詩萍很得意地宣布拒絕在故宮園區建築屋頂設置太陽光電設備，為什麼不可以沒有具體說明，如果故宮提出的設計太差，被文化局否決了，會尊重文化局的專業判斷，讓他不滿意的是，居然說：「身為歷史建築、文化景觀的擁有者維護者（指的是故宮），根本不該問這問題！」那這問題可大了。張景森表示，這句話透露出來的文化治理觀念，比反對故宮設置太陽能板這件事本身，更值得討論。最近的政治攻防中，國民黨似乎形成了一套固定的敘事，先把太陽光電塑造成威脅環境、文化與人民安全的惡魔，再由蔣萬安挺身而出，宣布自己英勇地阻止了一場災難。張景森認為，蔣萬安對翡翠水庫光電的表態如此，蔡詩萍這篇文章也讓他看到相似的影子。這兩個人都先把光電板炮製成惡霸，再把自己塑造成拯救城市的護花英雄。張景森說，他沒有看到故宮的實際提案，無法評斷設計究竟適不適當。但是，蔡詩萍不但沒有清楚說明否決的理由，居然還自己利用AI模擬了一張太陽能板密密麻麻「盤踞」故宮屋頂的圖片，彷彿故宮即將遭到一場文化浩劫。那張圖並不是故宮實際提出的設計圖，而是蔡局長自己模擬出來的畫面，因此根本無法判斷，光電板預定裝在哪些建築？設置面積多少？會不會影響主要景觀？有沒有其他替代方案？這些問題都沒有清楚說明。張景森表示，這算不算自己炮製罪狀？可以先創造一個惡霸，再由自己扮演挺身而出、保護故宮的英雄嗎？太陽能板未必是惡棍。要看裝在哪裡、怎麼裝、裝多少。故宮的提案如果破壞正館的建築形式與歷史意象，影響重要景觀，當然應該反對。但應該看的是具體設計好不好，而不是先認定太陽能板絕對不能進入文化資產，甚至連問都不應該問。張景森說，他還反問「觀光客會在法國羅浮宮屋頂外牆看到加裝的太陽能板嗎」，但究竟是因為沒有提出申請、沒有適當設計，還是曾經有方案未獲通過？沒有具體資料，蔡詩萍和大家都不能妄下結論，更不能因此認為羅浮宮連提都不能提，羅浮宮沒有裝太陽能板，並不代表法國古蹟不能裝太陽能板。張景森也說，去巴黎或歐洲其他城市走一圈就會發現，歷史建築與太陽光電並不是絕對不能共存。歐洲早已有不少透過適當設計，讓再生能源設施融入歷史環境的案例。張景森舉例，單以法國來說，巴黎的聖殿市場，是19世紀的歷史建築，2014年整修時，就把太陽光電整合進玻璃屋頂。12世紀創建的豐特夫羅修道院，也在園區內設置太陽光電設備，透過適當配置減少景觀衝擊。南錫博物館暨水族館，同樣是受保護的歷史建築，也在屋頂整合太陽光電系統。這些都是法國的實際案例。張景森說，法國文化部的態度，可沒有蔡大局長那麼獨斷，認為古蹟要加裝太陽能板，連問都不能問，法國文化部對古蹟設置光電的原則，是審慎評估、保護文化價值，同時允許符合條件的例外，並鼓勵透過設計與技術改善，尋找文化保存與能源轉型的平衡。法國文化部不是不保護古蹟，而是知道保護古蹟不等於拒絕所有改變。古蹟再利用如果做得好，本身就是文化的創新。張景森也提到，說到羅浮宮，有另個更值得蔡詩萍思考的案例，如果按照蔡詩萍這樣的觀念，古蹟連改變的可能性都不該討論，那麼今天羅浮宮不但沒有太陽能板，恐怕也不會有貝聿銘設計的玻璃金字塔。1980年代，法國政府決定改造羅浮宮，邀請華裔建築師貝聿銘設計新的入口。當時引起極大爭議，許多人認為，在古老宮殿中庭興建一座現代玻璃金字塔，將嚴重破壞羅浮宮的歷史景觀。但今天這座1989年落成的玻璃金字塔，卻已經成為羅浮宮最著名的地標之一，也是歷史建築與現代建築成功對話的經典作品。張景森指出，不妨想像如果當年負責的文化主管抱持蔡詩萍今天這樣的態度，英雄氣概十足地宣稱「根本不該問這問題」，貝聿銘的玻璃金字塔還有機會出現嗎？恐怕連提出設計的機會都沒有。當然玻璃金字塔的成功，並不代表所有現代建築都可以任意加進古蹟，更不代表所有太陽能板都適合裝在歷史建築上。張景森強調，只是要說明，蔡詩萍那一句話應該收回，什麼叫做「根本不該問這問題」，他跟他的老闆蔣萬安，在這一點上倒是一模一樣。翡翠水庫能不能設光電板，是一個可以討論的問題。討論後可以是YES，也可以是NO。故宮能不能設光電板，也應該經過具體設計與專業審查來決定。怎麼會連問都不應該問？張景森表示，作為一位文化局長，應該認識到文化資產的價值不只是來自過去，也可以透過當代的創造，產生新的文化價值。文化資產保存，不是把建築凍結在某一個歷史時刻。文化局長的角色不是古董商，更不是古董收藏家。不是把一件件珍貴的物品放進玻璃櫃，維持原狀，永遠不讓人碰它，就算盡到責任。文化局長面對的是一座城市、一個持續變動的社會，以及仍然被人使用的歷史空間。張景森認為，蔡詩萍的工作不只是保存，更包括活化、再利用，甚至在尊重歷史價值的前提下，促成新的文化創造。有遠見的文化主管，必須有能力分辨什麼是值得保存的核心價值，什麼是可以接受的改變，以及什麼樣的新設計能夠讓歷史資產更加精彩。這需要知識、品味、判斷力，也需要開放的心胸。如果一位文化局長只以自己成功擋下多少新設施為榮，那麼他可能擋下了一個不適當的太陽能板，也可能同時擋下了下一個貝聿銘。張景森說，之所以特別評論蔡詩萍，正是因為原本對他有更高的期待，相信他並不是不懂文化，也不是沒有美學素養。但這次為了配合政治攻防，卻把自己的專業判斷出賣了，文化局長不是站在歷史大門前，拿著棍子驅趕所有新事物的守衛，他應該是能夠帶領歷史與當代對話的人，「我仍然欣賞蔡詩萍，也希望他就算卸任，還能繼續跑馬拉松」。