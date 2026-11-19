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選戰倒數9天，國民黨團總召傅崐萁辦公室執行長李秀姬，因轉發遭AI變造的民進黨台北市長候選人沈伯洋選舉公報，今（19）日上午以被告身分通知到案說明，最後經北檢複訊後「無保請回」。藍委翁曉玲痛斥，不過就是分享了一張他人製作的AI圖片的誤植小錯誤，司法檢調就小題大作，要說不是政治辦案，鬼才相信。翁曉玲稱，當事人17日貼文，18日就收到法務部新北市調處的通知書今日上午約談，下午已移送北檢複訊，估計北檢不訊問個5、6個小時，不折磨當事人，是不會放她離開的；當然北檢有可能會更無恥的聲請羈押。翁曉玲說，倘若今天分享訊息的這位女士，不是國民黨立委傅崐萁國會辦公室執行長李秀姬，倘若這張內容有誤的圖卡不是與沈伯洋有關，台北市檢調會這麼積極辦案嗎？至今有多起誹謗造謠藍營縣市長候選人的檢舉案件，北市檢調單位有一視同仁地火速偵辦，有去約詢造謠誹謗蔣萬安的台北市議員許淑華、作家廖玉蕙等人了嗎？翁曉玲說，看到今天李秀姬的遭遇，又是一件血淋淋的司法追殺個案。民進黨用大砲轟小鳥，它真正的目的是殺雞儆猴，產生寒蟬效應，威脅恐嚇在野黨人士和其他異議人士，逼大家噤聲、逼大家順從。但民進黨，請別忘了反作用力理論！當你給人民的壓迫越大，人民的反抗力道就會越大。翁曉玲表示，去年大罷免，人民已經展現過一次反抗力量！11月28日地方選舉，我們所有選民一定要團結，用選票再給賴卓政權重重棒喝，讓他們再次看見人民的反抗力量，對他們的不滿與憤怒