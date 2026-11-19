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現任議員每票5,000元賄選 今午與助理雙雙收押

南投地檢署日前接獲線報，指縣議員第六選舉區（平地原住民）傳出現金賄選情資，經檢警調深入追查，赫然發現該選區唯二的兩名候選人陣營竟雙雙涉嫌現金買票，檢方先後向法院聲請羈押禁見。其中，挑戰者江姓候選人的林姓樁腳涉以每票5,000元至1萬元買票，經檢方二度聲押才於今（19）日上午獲准；尋求連任的現任石姓縣議員涉嫌以每票5,000元賄選，今日中午也與張姓助理雙雙遭法院裁定羈押禁見。南投縣議員第六選舉區為「2搶1」選局，共有2名候選人參選、應選1席。南投地檢署日前接獲情資，指江姓候選人陣營涉嫌現金買票，檢方於本月4日指揮警調單位，持法院搜索票兵分多路搜索8處地點，約談林姓樁腳及近10名選民到案說明，並在現場扣得5萬8,000元現金（含選民自動繳回的3萬4,000元賄款）等相關證物。檢察官複訊後，認定林姓樁腳以每票5,000元至1萬元不等的現金為對價，要求選民投票支持江姓候選人，依涉犯《公職人員選舉罷免法》向法院聲請羈押禁見，但南投地院於5日裁定10萬元交保。檢察官不服提起抗告，經台中高分院發回更裁後，地院今日上午重開羈押庭，最終裁定將林姓樁腳羈押禁見。至於另一件現金買票案，則涉及爭取連任的現任石姓縣議員。檢方於本月17日指揮警調單位持法院搜索票搜索10處地點，大規模約談30餘名選民到案，扣得選民主動繳回的1萬5,000元賄款，並於昨（18）日凌晨逕行搜索及拘提石姓縣議員到案。檢察官訊問後，認定石姓縣議員與張姓、魏姓兩名助理共同以每票5,000元的現金為對價，要求選民投票支持，3人均涉犯《公職人員選舉罷免法》行賄罪嫌，隨即向法院聲請對石姓縣議員及張姓助理羈押禁見。南投地院於今日中午正式裁准將石姓縣議員與張姓助理羈押禁見；此外，檢方另諭知魏姓助理以6萬元交保、陳姓選民以3萬元交保，其餘到案選民訊後均請回。