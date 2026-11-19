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▲李孝利（左起）、李真、玉珠鉉和成宥利各自穿上貼身又性感的洋裝和褲裝，展露前凸後翹的好身材。（圖／FIN.K.L IG@official_finkl）

▲除了新歌與演唱會外，官方也預告FIN.K.L將帶來紀錄片、綜藝節目、展覽及粉絲企劃等內容。（圖／FIN.K.L IG@official_finkl）

韓國元祖女團FIN.K.L由李孝利、玉珠鉉、李真、成宥利組成，2002年宣布單飛不解散，3年後曾經短暫聚首發行單曲，如今闊別21年，平均年齡46歲的4人，近日正式宣告合體回歸樂壇，最新形象照一曝光，每個人狀態保養得宜，氣場強大，網友大呼：「完全不輸現役女團！」FIN.K.L昨（18）日開啟官方社群平台，並釋出4人的宣傳照片，可見李孝利、玉珠鉉、李真、成宥利各自穿上貼身又性感的洋裝和褲裝，展露前凸後翹的好身材，還有換上長袖襯衫、西裝褲、打上領帶的中性造型，十分酷帥有型。此外，FIN.K.L也放上4名成員的親筆簽名和給「FINKY」（粉絲暱稱）的訊息，李孝利寫下「我們很快就能見面了」、玉珠鉉表示「就像一直以來期待的那樣，Now」、李真說「很快見面喔」，成宥利則感謝粉絲，「謝謝你們一直等待」。FIN.K.L從1998年出道，與S.E.S.並列韓國第一代國民女團，曾經推出〈Blue Rain〉、〈永恆的愛〉、〈Now〉等經典歌曲，4人在2002年後各自朝音樂、音樂劇、戲劇與綜藝等領域發展，期間於2019年透過綜藝節目《Camping Club》短暫合體。經紀公司Gemstone E&M強調，這次FIN.K.L並非一次性的限定合體，她們將以「FIN.K.L RE:BLOOM」為口號，展開延續至2028年出道30週年、約2年的持續性團體企劃，除了新歌與演唱會外，官方也預告將帶來紀錄片、綜藝節目、展覽及粉絲企劃等內容，讓FINKY相當期待。