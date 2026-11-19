韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年全員來台，今（19）日、21日及22日在高雄世運主場館一連舉辦3場演唱會，粉絲不只追星熱情驚人，連科技實力也超強，有網友在Threads分享，許多阿米發揮創意，自行架設各種追星網站，從演唱會交通攻略、應援活動地圖，到3D座位視野模擬、應援口號練習通通有，不用額外下載App，打開手機就能使用。
BTS粉絲自製網站連座位視野都能看
為了迎接BTS高雄演唱會，粉絲發揮程式設計能力，把追星過程中可能遇到的問題，直接變成免費線上工具。有人自製的「ARIRANG錦囊妙計」堪稱演唱會懶人包，整理演出時間、交通路線、場館座位圖，連入場規定、周邊商品、應援棒使用教學都有，還提供中英文介面，網站支援離線瀏覽，就算演唱會現場人潮太多、手機網路不穩，也能查看事先儲存的資訊。
另一個「BTS應援地圖」把追星變成闖關遊戲，除了整理各地應援活動，還能收藏想去的地點、完成打卡集章，甚至提供歌曲空耳及應援口號練習，讓粉絲提前準備，演唱會當天就能跟著全場一起大聲應援。至於買到門票卻擔心位置太遠、看不清楚舞台的粉絲，也有網站提供3D座位視野模擬，只要選擇座位區域、排數及號碼，就能提前預覽舞台角度，還可以調整視角、放大縮小。
BTS高雄演唱會10大免費追星網站
ARIRANG錦囊妙計：整合演唱會時間、交通方式、入場規定、應援棒教學及周邊商品資訊，支援離線瀏覽。
BTS應援地圖：查詢各地應援活動、收藏地點、打卡集章，還能練習演唱會歌曲與應援口號。
ARMY READY：提供BTS高雄演唱會資訊及應援練習，幫助粉絲提前熟悉歌曲。
阿米安全回家：主打場館設施查詢與演唱會實用地圖，方便粉絲掌握現場資訊。
阿里郎高雄大地遊戲：整合高雄應援地點，可依活動日期、捷運路線安排追星行程，還能收藏想去的地點。
BTS高雄場小幫手：粉絲整理的高雄場演唱會資訊網站，方便集中查詢。
高雄世運周邊地圖：提供世運主場館周邊地圖，協助粉絲了解場館位置。
高雄世運3D座位模擬：輸入座位區、排數及號碼，預覽舞台視野與距離。
BTS驚喜曲目：整理BTS世界巡演各城市的驚喜歌曲，讓粉絲掌握歷次演出歌單。
阿米地圖應援打卡：提供高雄應援景點及打卡功能。
主辦單位Live Nation Taiwan提醒，BTS高雄3場演唱會皆於晚間7點開演，入場採實名制，必須攜帶本人附照片的有效證件正本，且包包不得超過37×25×11.5公分，任何形式的行李箱都禁止帶入。粉絲出發前仍應以Live Nation Taiwan官方公告為準，避免影響進場。
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為了迎接BTS高雄演唱會，粉絲發揮程式設計能力，把追星過程中可能遇到的問題，直接變成免費線上工具。有人自製的「ARIRANG錦囊妙計」堪稱演唱會懶人包，整理演出時間、交通路線、場館座位圖，連入場規定、周邊商品、應援棒使用教學都有，還提供中英文介面，網站支援離線瀏覽，就算演唱會現場人潮太多、手機網路不穩，也能查看事先儲存的資訊。
另一個「BTS應援地圖」把追星變成闖關遊戲，除了整理各地應援活動，還能收藏想去的地點、完成打卡集章，甚至提供歌曲空耳及應援口號練習，讓粉絲提前準備，演唱會當天就能跟著全場一起大聲應援。至於買到門票卻擔心位置太遠、看不清楚舞台的粉絲，也有網站提供3D座位視野模擬，只要選擇座位區域、排數及號碼，就能提前預覽舞台角度，還可以調整視角、放大縮小。
ARIRANG錦囊妙計：整合演唱會時間、交通方式、入場規定、應援棒教學及周邊商品資訊，支援離線瀏覽。
BTS應援地圖：查詢各地應援活動、收藏地點、打卡集章，還能練習演唱會歌曲與應援口號。
ARMY READY：提供BTS高雄演唱會資訊及應援練習，幫助粉絲提前熟悉歌曲。
阿米安全回家：主打場館設施查詢與演唱會實用地圖，方便粉絲掌握現場資訊。
阿里郎高雄大地遊戲：整合高雄應援地點，可依活動日期、捷運路線安排追星行程，還能收藏想去的地點。
BTS高雄場小幫手：粉絲整理的高雄場演唱會資訊網站，方便集中查詢。
高雄世運周邊地圖：提供世運主場館周邊地圖，協助粉絲了解場館位置。
高雄世運3D座位模擬：輸入座位區、排數及號碼，預覽舞台視野與距離。
BTS驚喜曲目：整理BTS世界巡演各城市的驚喜歌曲，讓粉絲掌握歷次演出歌單。
阿米地圖應援打卡：提供高雄應援景點及打卡功能。
主辦單位Live Nation Taiwan提醒，BTS高雄3場演唱會皆於晚間7點開演，入場採實名制，必須攜帶本人附照片的有效證件正本，且包包不得超過37×25×11.5公分，任何形式的行李箱都禁止帶入。粉絲出發前仍應以Live Nation Taiwan官方公告為準，避免影響進場。