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大國博弈讓小國不安

備受全球矚目的美中俄三方會談稍早已經結束，美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）開始離開麒麟山莊，川普車隊直奔機場準備返回美國。三方會談約持續了1小時30分鐘，目前各方尚未針對會談內容發表聲明，但英國《天空新聞》分析認為，看到三人和樂融融、談笑風生共坐一桌的模樣，「如果你在基輔或台北，肯定背脊發涼」。根據《路透社》報導，三方會談開始時仍有記者留在場內，三人依序發言，川普強調「我們確實正在創造歷史，我們三人有許多重要議題需要商討」。川普並指出外交接觸的必要性，表示「和平從來不是透過拒絕接觸而締造出來的」。普丁則將焦點鎖定在區域安全上，他表示，美中俄三國「在解決區域衝突方面擁有諸多共同利益，這顯然包括了烏克蘭衝突」。相較於美俄領袖雙雙著眼於具體安全議題，習近平在致詞中並未直接提及烏克蘭，而是從宏觀的歷史格局切入。習近平說到「大國和，則世界安﹔大國斗，則世界亂」，強調大國肩負特殊責任，彼此良性互動並非「選擇題」而是「必答題」。之後川普與習近平又針對削減核武發表談話，川普說「我們在討論如何減少地球上的核武數量方面具有獨特的優勢」，並稱彼此合作至關重要，並強調絕不會讓伊朗擁有核武。川普也直接談到烏克蘭，稱已和普丁對此進行了「長時間的討論」。習近平則表示，核武器是懸在人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界，「核戰爭打不贏，也打不得」。之後記者離場，三人繼續進行閉門會談，會談內容具體包括哪些議題，目前仍無法得知。值得注意的是，在這場三方峰會正式登場前，川普已分別與習近平及普丁舉行了雙邊會晤，並在公開場合將這兩位領袖均稱為「朋友」。美中俄閉門協商的舉動，引發全球許多中小型國家的不安，擔憂自身利益恐在大國博弈中遭到犧牲與忽視。英國《天空新聞》分析指出，三人在開場致詞中皆強調了這場峰會的「歷史意義」，「他們很清楚這些畫面將會向全世界轉播，他們知道自己將被世人銘記，並寫入歷史。而這三個人各自都有非常明確的理由渴望達成這一點」。報導直言，「三人這些看似友好的畫面，對於那些正與大國進行生存抗爭的國家來說，卻顯得令人不寒而慄。如果你此刻身處基輔，如果你身處許多歐洲國家的首都，或者如果你身處台北，你肯定會感到背脊發涼」。多年來，烏克蘭一直在抵禦俄羅斯的入侵，而台灣則正面臨中國的步步進逼。報導最後總結指出，尤其是川普開場直言不諱談到烏克蘭，並拋出一句「事情正在發生（things are happening）」，考量到川普才剛結束與普丁一場看起來極為友好的雙邊會談，這番言論應該會讓烏克蘭當局警鈴大作。