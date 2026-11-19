我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞灣社宅第一期即日起至12月18日受理申請，共推出634戶，提供套房、一房至三房型等多元選擇。（示意圖／高市府都發局提供）

坐落亞洲新灣區精華地段的亞灣社宅，今(19)日開放申請，高雄府都發局指出，首日即吸引民眾熱烈關注，高雄市住宅及都市更新中心電話及現場諮詢人次突破百人。隨著亞灣產業轉型、公共建設及交通路網逐步完善，市府積極在精華地段興辦社會住宅，讓社會及經濟弱勢等不同所得條件的民眾，都有機會在亞灣居住，就近就學就業，共享城市發展的機會和成果，落實居住平權。高住都中心表示，亞灣社宅第一期即日起至12月18日受理申請，共推出634戶，提供套房、一房至三房型等多元選擇。步行約3分鐘可達輕軌軟體園區站、約9分鐘可達捷運獅甲站，周邊鄰近IKEA、Costco及夢時代購物中心，享有捷運、輕軌雙便利及完善生活機能。租金依家庭所得分為4級，最低7,990元起，均含管理費，並保留40%戶數優先提供婚育家庭。都發局長吳文彥表示，自陳其邁市長上任至115年7月底，高雄社宅興辦戶數由790戶增加至23,055戶，新增22,265戶，六都第一、全國居冠。隨著亞灣2.0計畫推動，亞灣土地招商引資已突破千億元，市府在推動產業發展的同時，也積極完善居住及公共服務機能，透過市府自建與公辦都市更新，推動亞灣社宅第一、二期，合計提供1,293戶社會住宅。第一期634戶現正招租，第二期659戶亦已於今年11月動土。社區融入永續、智慧及全齡友善建築理念，結合幼兒園、托嬰中心、日照中心、關懷據點及商業空間，讓產業發展與市民生活同步提升。高住都中心提醒有意申請的民眾，受理期間均可提出申請，無須搶在首日送件，請提前備妥相關文件，把握申請時間。申請人須為成年國民，於高雄市設有戶籍或於高雄市就學、就業，家庭成員於高雄市無自有住宅，且家庭平均每人每月所得未超過59,395元，並符合其他相關規定。民眾可透過網路、臨櫃或郵寄方式提出申請，受理至12月18日下午5時30分截止。詳細招租資訊、房型及申請方式，請至「高雄市社會住宅線上申請資訊網」查詢，或洽高雄市住宅及都市更新中心。