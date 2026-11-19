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吃炸豆製品、少吃蔬菜 生理年齡增加幅度會較大

生理年齡不只看歲數！台大公衛學院運用台灣人體生物資料庫長期追蹤資料，分析超過6萬名參與者，平均4.9年間的生理年齡變化。研究結果顯示，追蹤期間，男性生理年齡平均增加4.75歲、女性平均增加4.61歲；約7%參與者是追蹤期間生理年齡不增反減。人通常會以出生日期計算年齡，但同樣是50歲的人，身體健康狀況可能相差甚遠。台大公衛學院今（19）日舉行記者會，台大公衛學院教授林菀俞運用台灣人體生物資料庫長期追蹤資料，分析6萬9462名參與者，包括男性2萬5375人、女性4萬4087人平均4.9年間的生理年齡變化。林菀俞指出，研究結果顯示，追蹤期間男性生理年齡平均增加4.75歲、女性平均增加4.61歲，雖然大多數人生理年齡隨時間增加，但仍有約7%參與者在追蹤期間的生理年齡不增反減，也顯示不同個體間，生理老化的變化存在差異。在研究中提及，所謂男性、女性生理老化加速的「勝算」，也就是發生與未發生的機率比。林菀俞說，研究分析的43項因素中，包括身體質量指數（BMI）、體脂肪率、腰圍、臀圍及腰臀比的變化，均與生理年齡變化有關聯性；另外，飲食習慣跟環境暴露也和生理老化有關。林菀俞表示，以飲食習慣來說，用油烹調肉、魚或是油炸豆製品等，生理年齡變化增加幅度較大。而少吃蔬菜者，如一天只吃一種或不吃者，生理年齡增加幅度也會較大。環境暴露部分，燒香、蚊香或使用香氛等，同樣是生理年齡增加幅度較大。而獨居與生理年齡變化上，男性會有顯著關聯性、女性並未發現顯著關聯。林菀俞說明，喝茶習慣也有影響。相較有喝茶習慣者，沒有喝茶習慣的男性、女性，生理老化加速的勝算約增加7%與5%；結果顯示，生理老化不僅是與個人飲食及身體組成有關，也可能受到生活環境與社會因素影響。