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選舉考量? 為救市再祭禁空令 金管會說明原因

金管會第一波限空令救市效果

救市措施實施多久？金管會：動態觀察國外政經情勢與台股波動

台股今（19）日再暴跌1768.02點，收在38426.89點，跌幅4.4%，也失守年線，金管會緊急升級限空令，並祭出「有條件禁空」，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得低於前一交易日收盤價放空，並自明日起實施，統計有1028檔符合禁空條件。不過，外界也質疑金管會急出手與選舉有關，金管會證期局副局長黃仲豪表示，主要看到3大現象，祭出更強禁空、限空措施，讓投資人有多一點時間審慎考量。其實，台股從11月16日至今日已跌掉5248.23點，跌幅達12.02%，金管會先在11月9日祭出「限空令」等5大救市措施，今日再加碼祭出「有條件禁空令」，只是這麼快出手，被認為與11月28日縣市長選舉逼近有關。黃仲豪強調，雖然大盤還在歷史高檔3萬8、9點，上市櫃基本面好，但與股市走向不一致，再考量近期跌勢與國際比較，台股出現超跌與信心不足狀況，而且跌勢過快，因此，決定祭出更強禁空及限空措施。根據金管會統計，截至今日收盤，上市股票跌幅達3.5%以上計557檔，上櫃股票計471檔，上市櫃合計1028檔，占1900多家的上市櫃公司半數以上。至於第一波限空令實施的效果，證期局統計，台股盤中借券賣出委託數量限額自11月9日調整為3%，實施以來截至11月18日止，集中市場借券賣出成交值佔市場成交值比重介於1.1%至2%之間，均低於實施前一日（11/6）的2.97%；借券賣出成交值介於111.84億元至175.91億元之間，亦低於實施前一日的392.7億元。此外，今（2026）年截至10月底本益比約24.92倍，現金殖利率1.63%，加計股票股利為1.67%，上市櫃公司今年截至10月底累計營收約56.75兆元，較去年同期成長39.05%。不過，統計穩定措施實施以來，至今日下午1時30分，台股集中市場跌幅3.21%，同期間日本漲3.23%、韓國漲0.12%，另11月9日至18日期間美國那斯達克跌0.61%、美國費半漲2.80%。至於截至今年11月18日，信用交易的整戶擔保維持率為163.16%，整體市場借券賣出占市場成交值比率為1.25%。金管會強調，綜合考量目前整體市場環境及國際情勢後，採行適當穩定措施，以維護市場穩定及投資人權益。至於限空令、有條件禁空會實施多久？黃仲豪說，很難預估，會動態觀察國外政經情勢及國內股市波動。