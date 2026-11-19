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▲電腦電子產品及光學製品業表現更為亮眼，第3季產值衝上1兆4,273億元，年增高達129.78%。（圖／經濟部統計處提供）

傳產不落人後 機械業年增22.6%

AI、半導體產業投資動能強勁，不僅推升資訊電子產業表現，外溢效應更帶動部分傳統產業回溫。經濟部統計處資料顯示，今年第3季製造業產值達7兆5,079億元，較上年同季大增43.09%，寫下連續11季正成長，資訊電子產業仍是推升製造業成長的核心主力，但傳統產業表現也回溫。按各主要業別表現，電子零組件業第3季產值達2兆9,585億元，年增52.18%。其中，積體電路業在高效能運算與AI應用需求暢旺，以及消費性電子新品備貨效應帶動下，12吋晶圓代工、動態隨機存取記憶體、IC設計及IC封測全面增產，推升產值年增59.18%；面板及其組件業受TFT-LCD面板需求平緩影響，產值年減24.23%。電腦電子產品及光學製品業表現更為亮眼，第3季產值衝上1兆4,273億元，年增高達129.78%。主因AI應用、雲端資料服務及相關基礎設施需求不墜，加上半導體設備投資動能延續，強力挹注伺服器、固態硬碟、交換器，以及半導體檢測設備與零組件生產大幅成長。傳統產業方面，因半導體業者積極擴充先進製程與高階封裝產能，帶動相關生產設備及材料需求熱絡，多項傳產同步繳出逾10%的成長成績。機械設備業第3季產值達2,948億元，年增22.67%，除了電子與半導體生產用設備、機械傳動設備成長外，工具機接單回溫亦挹注增產；化學材料及肥料業產值則為3,676億元，年增13.50%，原因包括電子零組件生產材料需求暢旺，以及國際油價上漲推升石化產品報價帶動下。基本金屬業第3季年增12.46%，主因電子零組件材料需求擴增，加以上年同季部分鋼廠產線排修減產的低基期效應，推升鋼胚、靶材等其他非鐵金屬品及熱軋鋼捲板產值。汽車及其零件業產值達1,053億元，年增1.03%，受惠市場需求增溫及國內客運車輛電動化政策加持，電動轎車、汽車用電燈組、電動大型客車及全地形車（ATV）等產品增產較多，但客貨兩用車及燃油小型轎車因庫存調整減產，抵銷部分增幅。統計處展望未來，儘管地緣政治與經貿政策等不確定性因素仍牽動全球經濟成長步伐， AI、高效能運算及雲端服務等新興科技應用需求持續擴增，加上國際雲端服務大廠積極建置AI基礎設施，將持續挹注我國半導體先進製程、高階封裝及伺服器等相關供應鏈生產動能，再搭配年終消費旺季備貨需求帶動，我國製造業生產可望延續成長態勢。