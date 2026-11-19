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台北市文化局長蔡詩萍今（19）日在社群發文，稱文化局堅守專業，不讓光電板破壞故宮意象，感謝同仁基於專業，拒絕國立故宮博物院想要在園區內建築物屋頂安裝太陽光電發電版。故宮則火速發出聲明批評散布不實訊息，嚴正要求立即撤除貼文及不實AI圖像，並公開澄清道歉。蔣萬安晚間被問到經濟部有無函文給故宮裝光電板意願？文化局否決，故宮又說是造謠，他說「我一定會捍衛、力挺守護環境、文化自然的同仁」蔡詩萍今下午在臉書貼文，稱感謝台北市文化局的同仁，基於專業向國立故宮博物院想要在園區內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備案，就是「不可以」。蔡詩萍說，不知是怎樣的能源政策，會迫使文資身份的場所，提出可以裝太陽光電發電設施嗎？觀光客會在法國羅浮宮屋頂外牆看到加裝的太陽能板嗎？請珍惜、愛護國立故宮博物院既有的，恢弘的壯闊外觀吧，不要讓太陽能光電板「盤踞」了故宮博物院，就讓故宮盡情享受陽光吧。故宮則火速駁斥不實訊息，稱蔡詩萍用AI生成圖像誤導視聽，故宮表達強烈不滿及抗議，故宮從未提出於正館園區設置太陽能板的提案，蔡詩萍以毫無事實依據的說法及AI圖像，營造光電板設置於故宮屋頂的假象，嚴重誤導大眾視聽，傷害故宮正面形象，要求蔡詩萍撤除貼文和不實AI圖像，並公開澄清道歉。