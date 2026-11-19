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▲新光三越重磅打造全臺室內最大、佔地達200坪的《星願奇蹟之森》。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲《全民共創星願森林》互動體驗，邀請來自各地的旅人於入口處領取專屬星星造型星願卡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲白金雪橇靜靜停靠在星願森林裡，金線勾勒出對未來的嚮往。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲白金熱氣球帶著微光浪漫降臨，彷彿置身童話仙境，讓心願隨幸福升空，在星光下定格最溫柔的瞬間。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲金色雕花鞦韆藏身樹林，兩旁雪白禮物盒裝滿了希望與祝福。滿樹璀璨燈光見證彼此的陪伴，珍藏無可取代的回憶。（圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越接手台北車站商場後，今年首度打造聖誕節造景，一口氣集結百棵璀璨耶誕樹，將臺北車站打造成匯聚幸福與祝福的夢幻耶誕地標「星願奇蹟之森」，即起至2027年1月2日為期44天限定登場，必拍亮點一次看。新光三越北車聖誕造景，活動自2026年11月20日（五）至2027年1月2日（六）10:00-21:00，為期44天。現場集結三大夢幻打卡場景、期間限定《耶誕星願市集》、人氣美食小點餐廳推薦，吃喝玩樂一次滿足。新光三越重磅打造全臺室內最大、佔地達200坪的《星願奇蹟之森》，以「星願、祝福、歡樂」為主題，集結超過百棵高低錯落、閃耀暖金光芒的耶誕星願樹，與皚皚白雪交織出如夢似幻的冬日雪境，彷彿一秒置身北歐童話世界。今年更全新打造《全民共創星願森林》互動體驗，邀請來自各地的旅人於入口處領取專屬星星造型星願卡，親手寫下耶誕心願與對未來的祝福，再將星願卡掛上耶誕樹梢，讓每一份心意化作閃耀的星光。《星願升空號》、《星願飛躍號》、《星空搖擺椅》三大地標必拍。且自12月4日起至25日，活動期間於臺北車站/台北站前店/台北南西店耶誕樹掃描QR code集滿三個章即有機會抽中「iphone 18 Pro」限量1名。「點數甜蜜換」，會員還可使用點數兌換人氣飲品買一送一優惠；「新光三越會員只要使用skm points 10點」可換人氣四格拍貼體驗一次，若「新加入新光三越會員」或「憑當日臺鐵車票+skm points 3點」可免費拍貼一次（每日限量）