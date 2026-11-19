我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普搭乘的空軍一號已於深圳當地時間下午6點50分左右起飛，開始返回華盛頓的長途飛行。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），今（19）日在深圳麒麟山莊舉行三方會晤，會談約持續1個半小時後結束，3人離場時都沒有對現場記者發表談話。中國官媒《新華社》最新則是發布了「中俄美元首和平宣言」，提到了會談的4大要點。全文如下：中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、美國總統川普於2026年11月19日在深圳舉行會晤。俄美領導人感謝中方主辦此次歷史性會晤。三國元首就當前國際形勢深入交換了意見，致力於維護戰略穩定和國際安全。一、中國、俄羅斯、美國作為聯合國安理會常任理事國，致力於推動聯合國改革，使之更有效應對全球性挑戰，並履行其維護國際和平與安全的基本使命。二、三國計劃增加精煉石油產品的生產和供應，以造福世界各國。三國重申能源穩定流動的重要性。三、三國元首認可國家同意原則和尊重國家官員享有豁免至關重要，一致認為國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權。四、三國元首重申核戰爭打不贏也打不得。三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話。另外，川普搭乘的空軍一號已於深圳當地時間下午6點50分左右起飛，結束他三天的亞洲行，開始返回華盛頓的長途飛行。中國外交部長王毅在機場為川普送行。